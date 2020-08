Nouveau kit BMZ très performant pour vélos électriques et dérivés









« V10 Intube », c’est le nom de ce nouveau produit qui se compose d’une batterie à dissimuler dans le cadre et d’un moteur pédalier décliné en 3 versions pour une large plage d’exploitation.



725 Wh



Disponible en 36 et 48 V, la batterie lithium-ion du kit V10 Intube est dotée d’une capacité énergétique de 725 Wh. Sa forme permet de l’intégrer quand c’est possible dans un tube du cadre où elle se fera très discrète. BMZ a souhaité ainsi faciliter les phases de R&D des fabricants de vélos électriques qui souhaitent lancer de nouveaux modèles performants. Selon le spécialiste allemand en équipements et matériels de VAE, sa batterie dispose aujourd’hui du meilleur rapport poids/puissance du marché mondial en offrant aux cyclistes une autonomie allongée de 30%.



3 versions de moteurs



Du côté du moteur RS, les chiffres sont également à la hausse avec un couple impressionnant de 112 Nm qui tranche avec la plage de 75-90 Nm dans laquelle se situent les modèles courants aujourd’hui. En déclinant son appareil en 3 versions, BMZ le destine à une grande diversité d’utilisations. Le RS Sport est le plus dynamique, à exploiter avec les VTT à assistance électrique réservés aux pratiquants les plus exigeants et en quête de sensations maximales. Le BMZ RS Comfort, plus sage, a été conçu plus spécifiquement pour les VAE de ville. Enfin, le RS Cargo cible les applications utilitaires, tels les quadricycles de livraison, par exemple, qui sont de plus en plus demandés par certaines entreprises soucieuses de l’empreinte carbone et d’une pollution des plus réduites pour leur activité.







Bonne combinaison



« L’interaction parfaitement coordonnée de la batterie et du moteur apporte une puissance incroyable à l’asphalte et au sentier. Ce qui, grâce à la combinaison d’une tension de fonctionnement de 48 V et ses 725 Wh dans la batterie, produit des valeurs optimales en termes d’efficacité et d’autonomie », assure BMZ. « Nous sommes convaincus qu’une nouvelle norme émergera avec ce système d’entraînement - les e-bikers misent sur la qualité, des technologies innovantes et, surtout, l’efficacité », estime Christian Adamczyk, responsable du marketing et de la communication chez BMZ.



Essais et premières applications



En collaboration avec NOX Cycles, de premiers exemplaires de VTT électriques haut de gamme ont été équipés du kit V10 Intube de BMZ. Les cyclistes qui ont pu les essayer se sont montrés très enthousiastes. Dans toutes les situations, les démarrages et accélérations ont pu être effectués avec une poussée puissante. Grâce à un système de refroidissement bien étudié, les performances en matière de dynamisme et de couple sont conservées tout au long de l’utilisation de ces VAE tout-terrain. A noter que les moteurs BMZ RS disposent d’une interface CAN et Bluetooth pour une communication sécurisée qui intègre un outil de service.





Pour plus d'information



BMZ France SARL

BRUNET Jean-Marc

45 Boulevard Vincent Auriol

75013 PARIS



Tel : 09 87 37 42 62

Mail :

Site :



