La pollution aux particules favoriserait la propagation du Coronavirus













Covid-19 dans le Nord de l’Italie et les taux de pollution sur les mêmes territoires aux mêmes moments qui permet aux auteurs, chercheurs des universités de Bari, Bologne, Milan et Trieste, d’imaginer un tel lien.



PM2,5



Ce n’est pas la première fois que la pollution aux particules est pointée dans la propagation de maladies, notamment causées par des virus. Celles de diamètre inférieur à 2,5 microns (PM2,5) sont les plus dangereuses car pénétrant plus profondément dans les voies pulmonaires. Ces poussières seraient également responsables de former un support maintenant actif plus longtemps dans l’air le Covid-19. Voilà pourquoi, dans leurs conclusions, les chercheurs italiens appellent « à des mesures restrictives pour contenir la pollution ».



A suivre



Pour l’heure, les auteurs du rapport souhaitent poursuivre leurs investigations, avant d’être plus catégoriques et d’affirmer que la présence de particules dans l’air joue véritablement un effet boost sur la pandémie. Si tel était le cas, les rues des grandes villes ne seraient pas les seules à être dangereuses et justifier le confinement : les quais et couloirs des métros et assimilés le seraient également quand les dispositifs d’extraction des particules ne sont pas suffisamment efficaces.







Plaidoyer



Les travaux des chercheurs italiens forment un véritable plaidoyer pour le développement de la mobilité douce, mais aussi des dispositifs d’aspiration des particules contenus dans l’air, qu’ils soient intégrés ou non à des véhicules. Ainsi le système de filtration conçu expérimentalement par C’est ce qui ressort d’un document de 6 pages publié par la Société italienne de médecine environnementale. C’est la comparaison entre les chiffres de propagation dudans le Nord de l’et les taux desur les mêmes territoires aux mêmes moments qui permet aux auteurs, chercheurs des universités de Bari, Bologne, Milan et Trieste, d’imaginer un tel lien.Ce n’est pas la première fois que laauxest pointée dans la propagation de maladies, notamment causées par des virus. Celles de diamètre inférieur à 2,5 microns (PM2,5) sont les plus dangereuses car pénétrant plus profondément dans les voies pulmonaires. Ces poussières seraient également responsables de former un support maintenant actif plus longtemps dans l’air le. Voilà pourquoi, dans leurs conclusions, les chercheurs italiens appellentPour l’heure, les auteurs du rapport souhaitent poursuivre leurs investigations, avant d’être plus catégoriques et d’affirmer que la présence dedans l’air joue véritablement un effet boost sur la pandémie. Si tel était le cas, les rues des grandes villes ne seraient pas les seules à être dangereuses et justifier le confinement : les quais et couloirs des métros et assimilés le seraient également quand les dispositifs d’extraction des particules ne sont pas suffisamment efficaces.Les travaux des chercheurs italiens forment un véritable plaidoyer pour le développement de la mobilité douce, mais aussi des dispositifs d’aspiration descontenus dans l’air, qu’ils soient intégrés ou non à des. Ainsi le système de filtration conçu expérimentalement par Mann+Hummel en équipement de StreetScooter du groupe Deutsche Post DHL, celui de Tallano (Tamic) qui récupère les microparticules émises par les systèmes de freinage à disque, et l’aspirateur imaginé par l’entreprise britannique Pollution Solution qui permet de nettoyer à 99% l’air au bord des routes et des rues, éliminant les particules de PM1 à PM10.









Commentaires

Merci Philippe de relayer cette information.



Pour ma part, je fais une différence entre la pollution dans les infrastructures ferroviaires souterraines (matériel électrique soit dit au passage) et celle dans l’environnement extérieur.

En effet on peut confiner les infrastructures ferroviaires souterraines et éviter que sa pollution aille dans l’environnement extérieur.

Et on peut se protéger de la pollution aux particules dans les infrastructures ferroviaires souterraines en portant un masque FFP3 (plus efficace qu’un FFP2). Par contre je me vois mal porter un masque FFP3 en permanence pour éviter d’inhaler les particules présentes dans l’air ambiant. "Ce n’est pas la première fois que la pollution aux particules est pointée dans la propagation de maladies, notamment causées par des virus"

Ceci expliquant peut être cela:

https://www.voltairenet.org/article209508.html

On peut même faire le lien avec la grippe saisonnière qui, en 2016/17, a fait près de 15000 morts en France, en 10 jours...

Les victimes du Covid-19(ou de la grippe) ont toujours une ou plusieurs pathologies antérieures:

https://fr.sott.net/article/35024-En-Italie-99-des-morts-de-Covid-19-souffraient-d-autres-pathologies

(source:https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says)



Je dirais donc que le coronavirus n’est pas plus virulent que la grippe mais nouveau et a donc fait peur, ce qui n’aide pas en période d’épidémie...



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire