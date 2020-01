L’épineuse question des particules d’abrasion









particules d’abrasion (garnitures de freins, gomme des pneus) qui seront nécessairement plus nombreuses avec des véhicules alourdis par le poids des batteries. Sur ce sujet, quelques informations nouvelles.



Nocivité



particules métalliques provenant de l’abrasion des plaquettes de frein provoqueraient une inflammation qui serait la cause d’une réduction de la capacité des cellules immunitaires à tuer les bactéries qui peuvent agresser le corps humain. Exactement comme celles produites par les moteurs diesel. En clair, ces 2 sources seraient tout autant responsables d’aggraver les infections et autres problèmes des voies respiratoires, dont les toux et rhumes chroniques, l’asthme, les bronchites et pneumonies. En cause, selon les chercheurs londoniens, pour les particules des systèmes de frein, le vanadium qui entre dans la composition des garnitures.







20% de la pollution routière aux PM2,5



D’après ces scientifiques, seulement 7% des PM2,5 émises par le trafic routier proviennent des gaz d’échappement, contre 20% pour les poussières de freins. L’étude ne prend cependant pas en compte celles des pneus, ce qui rend toujours aussi difficile la comparaison entre les véhicules thermiques et électriques. Ces derniers libèrent beaucoup moins de déchets issus des systèmes de frein, les jeux de plaquettes pouvant durer 2 ou 3 fois plus longtemps, et mieux encore avec les modèles pouvant s’immobiliser complètement en n’agissant que sur la pédale d’accélérateur. Connaître la nocivité des gommes des pneumatiques est donc essentiel. A noter que particules embarqués dans les nouveaux diesel sont inefficaces, émettant jusqu’à, à la louche, 1.000 fois plus de poussières à l’échappement lors de leur décrassage.



Aspirateurs à particules



Sans distinguer les sources des particules, le système imaginé par l’entreprise britannique Parmi les arguments contre les voitures électriques revient toujours avec plus d’insistance celui desd’(garnitures de, gomme des pneus) qui seront nécessairement plus nombreuses avec des véhicules alourdis par le poids des batteries. Sur ce sujet, quelques informations nouvelles. Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de King’s College de Londres, lesmétalliques provenant de l’des plaquettes deprovoqueraient une inflammation qui serait la cause d’une réduction de la capacité des cellules immunitaires à tuer les bactéries qui peuvent agresser le corps humain. Exactement comme celles produites par les moteurs diesel. En clair, ces 2 sources seraient tout autant responsables d’aggraver les infections et autres problèmes des voies respiratoires, dont les toux et rhumes chroniques, l’asthme, les bronchites et pneumonies. En cause, selon les chercheurs londoniens, pour les particules des systèmes de, le vanadium qui entre dans la composition des garnitures.D’après ces scientifiques, seulement 7% des PM2,5 émises par le trafic routier proviennent des gaz d’échappement, contre 20% pour les poussières de. L’étude ne prend cependant pas en compte celles des pneus, ce qui rend toujours aussi difficile la comparaison entre les véhicules thermiques et électriques. Ces derniers libèrent beaucoup moins de déchets issus des systèmes de, les jeux de plaquettes pouvant durer 2 ou 3 fois plus longtemps, et mieux encore avec les modèles pouvant s’immobiliser complètement en n’agissant que sur la pédale d’accélérateur. Connaître la nocivité des gommes des pneumatiques est donc essentiel. A noter que l’association Transport & Environment vient d’indiquer que les filtres àembarqués dans les nouveaux diesel sont inefficaces, émettant jusqu’à, à la louche, 1.000 fois plus de poussières à l’échappement lors de leur décrassage.Sans distinguer les sources des, le système imaginé par l’entreprise britannique Pollution Solution permet de nettoyer à 99% l’air au bord des routes et rues, éliminant les particules de PM1 à PM10, ainsi que différents gaz nocifs dont les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et l’ozone. Installées à même la chaussée, des trappes aspirent l’air ambiant à travers des conduits enterrés à 50 cm qui mènent vers une unité de traitement avant libération en surface. L’entretien du matériel s’effectuerait tous les 3 à 12 mois en fonction du trafic et des conditions de circulation. Ne manque plus que la validation des pouvoirs publics et une véritable volonté d’exploiter cette solution...









Commentaires

"D’après ces scientifiques, seulement 7% des PM2,5 émises par le trafic routier proviennent des gaz d’échappement, contre 20% pour les poussières de freins."

7 + 20 = 27 pour faire 100 il manque 73 %.

D’où peuvent provenir les 73 % manquants :

- abrasion des pneus,

- abrasion du revêtement,

- remise en suspension de particules produites par le trafic routier.



Il est plus qu’urgent de s’intéresser aux 73 %, surtout quand l’on connaît la composition des pneus et des enrobés.

A moins que l’on ne veuille pas résoudre le problème de la pollution et que l’on désigne des boucs émissaires tout en mettant en avant une solution qui ne résout en rien le problème. @christophe.L’abrasion des pneus est il vraiment plus important avec un VE ? Ma ZOE a roulé 65000 km,les pneus sont d’origine ,mème à l’avant.La manière de conduire et de la vitesse ,surtout dans les virages et rond-points joue sur l’usure ,probablement autant que le poids du véhicule.Mais c’est vrai ,la batterie de ZOE pèse 280 kg ,c’est le poids de 4 passagers en permanence en plus de la charge utile.

L’usure des routes provoquée par le passage de tous types de véhicules est indéniable puisque le revètement routier doit ètre refait régulierement.L’enrobé routier de surface(asphalte) est composé de cailloux liés par du bitume.Le bitume est un pétrole lourd de qualité très variable.L’élaboration de l’enrobé à base de bitume génère des émanations gazeuses très polluantes ,la plupart cancérigènes dont le benzène .En dehors de tous débats sur les VE ,il est important de connaitre la composition des particules résultant de l’usure de ces enrobés routiers,en fonction de la température (été-hiver).

Le VE alimenté par hydrogène est probablement plus léger que celui à batterie ,à autonomie égale.Mais se pose le pb du cout de production de H2 (environ 60 kWh pour produire 1 kg de H2 par hydrolyseur).

Sans étude plus précise condamner le VE parce qu’il userait davantage les pneus qu’un véhicule thermique me parait un faux débat.

@Phenix83

Ce n’est pas un conditionnel, c’est un fait un véhicule plus lourd émet plus de particules d’abrasion de pneus et de revêtements qu’un véhicule plus léger.

Ces particules sont maintenant suffisamment connues (voir dernier rapport de l’ANSES) pour dire qu’elles entraînent les mêmes problèmes que celles des autres types, le critère prépondérant étant leur taille. Si les particules d’abrasion des pneus et du revêtement sont tant déniées c’est surtout parce qu’elles ne sont pas visibles. Mais si elles ne sont pas visibles, c’est qu’elles sont fines et donc dangereuses.

Le principe de précaution impose de prendre les mêmes décisions pour toutes les particules jusqu’à démonstration irréfutable de non dangerosité de tel ou tel type. Quand il s’agit d’un industriel notamment alimentaire on sait très bien appliquer ce principe de précaution et même s’il s’avère ensuite que le problème était mineur.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire