EVBox équipe le cinéma CGR de Villenave-d’Ornon de chargeurs rapides













Afin d’accroître son attractivité et de proposer davantage de services à ses clients, le groupe CGR et Be Cable ont fait installer par Bouygues Energies et Services des chargeurs rapides EVBox Troniq 50 sur le parking du cinéma CGR de Villenave-d’Ornon, en Gironde.



Premier cinéma en France à être équipé



Grâce à cette installation, CGR est le premier cinéma en France à être équipé en chargeurs rapides pour véhicules électriques sur son propre parking. Be Cable a choisi des chargeurs rapides EVBox Troniq 50 pour permettre aux conducteurs de véhicules électriques de faire le plein entier de leurs batteries en un peu moins de deux heures, pendant qu’ils vont voir un film au cinéma CGR ou de récupérer 300 km d’autonomie en une heure lors d’un déjeuner dans les établissements alentour par exemple.



Borne de recharge intelligente et rapide



En effet, EVBox Troniq est une borne de recharge intelligente et rapide en courant continu. Équipée de la technologie EVBox de recharge intelligente, elle est connectée au cloud et facile à gérer à distance. Conçue et assemblée en France avec des matériaux très résistants (acier zingué et aluminium), la borne de recharge bénéficie d’un impact environnemental réduit. Répondant à un besoin croissant, les bornes installées ont déjà dépassé les 2 tonnes de CO2 économisé mi-mai après seulement cinq mois d’utilisation !



Choix technique et local



« Les chargeurs rapides EVBox correspondent à notre vision de la recharge : ils sont universels et intuitifs, mais surtout compatibles avec tous les véhicules électriques. Il suffit d’une carte de recharge ou d’une carte bleue pour recharger. Nous avons fait un choix à la fois technique et local, car EVBox produit ses chargeurs rapides et ultra-rapides sur son site de R&D situé à Bordeaux », explique Yves Tricaud, directeur de Be Cable.



Le sens de l’histoire



« Avec de plus en plus de véhicules électriques sur la route, installer des bornes de recharge dans les cinémas, c’est le sens de l’histoire. Cela permet d’offrir à nos clients un service supplémentaire. Avec les chargeurs rapides EVBox Troniq 50, les spectateurs font le plein de leur batterie pendant qu’ils regardent tranquillement un film », témoigne Robert Laborie, directeur du développement Groupe CGR.



Aider les villes à devenir plus propres



« Nous sommes très fiers de cette installation dans une région qui nous tient particulièrement à cœur puisque notre site de production et de R&D de la recharge rapide et ultra-rapide est à Bordeaux. Le savoir-faire et la production des chargeurs pour véhicules électriques en local nous permettent de minimiser l’empreinte carbone de nos produits et ainsi de rester cohérents avec notre mission : aider les villes à devenir plus propres et améliorer la qualité de l’air en soutenant l’adoption des véhicules électriques », commente Corinne Frasson, directrice France d’EVBox.





Pour plus d'information



EVBOX France



112 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE



Tel : 07 86 93 20 89

Mail :

Site :



112 Avenue Charles de Gaulle92200 NEUILLY SUR SEINETel : 07 86 93 20 89Mail : info.fr@evbox.com Site : https://www.evbox.fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire