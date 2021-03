Eurométropole de Strasbourg : un transport à la demande très électrique

















L’extension du service Flex’hop fait suite à une première phase expérimentale convaincante sur un territoire plus restreint de 13 communes. 25 communes sont donc désormais desservies par cette offre qui vise à compléter les possibilités offertes par le réseau actuel de lignes régulières urbaines et interurbaines, essentiellement radiales en direction de Strasbourg. De plus, certaines zones industrielles ou d’activités, situées en frange des communes desservies, seront progressivement intégrées dans la zone de couverture de Flex’hop. Enfin, 12 arrêts multimodaux situés en dehors de la zone sont également accessibles en Flex’hop pour permettre une meilleure articulation avec le réseau CTS et faciliter la mobilité des clients.







20 eVito pour un service écologique et davantage de confort



Véritable alternative à la voiture individuelle, cette nouvelle forme de desserte souple et rapide se veut également écologique de par le choix de nouveaux véhicules 100% électriques. Retenus par CTS pour assurer ce service de transport à la demande élargi, les eVito Tourer de Mercedes-Benz ont été en 2019 les premiers « shuttles » 100% électriques lancés sur le segment des utilitaires moyen volume. Equipés d’un moteur d’une puissance de 150 kW (204 ch) alimenté par une batterie d’une capacité énergétique utile de 90 kWh, ils offrent une autonomie pouvant aller jusqu’à 358 km.



Ces 20 eVito Tourer vont faciliter, dans le meilleur confort, en silence et en toute sécurité, les déplacements interurbains dans 25 communes de l’Eurométropole de Strasbourg. Grâce à un outil proposé par Padam Mobility utilisant des algorithmes d’optimisation intelligents, les trajets sont construits à la demande et optimisés avec les autres réservations enregistrées dans la même zone. Pour satisfaire le plus grand nombre, plusieurs clients sont pris en charge dans un même véhicule. Il peut aussi être proposé au client de rejoindre un arrêt à proximité de celui sélectionné initialement pour satisfaire sa demande dans le créneau horaire souhaité.







Le fonctionnement de Flex’hop



Flex’hop fonctionne tous les jours, de 5h à minuit, sur le principe d’une réservation obligatoire effectuée de 15 jours à 30 minutes avant le départ. Trois modes de réservation sont proposés : L’appli CTS, le site internet www.flexhop.eu ou par téléphone au 0 800 200 120. Le service est accessible avec un titre de transport CTS valide. Aucun surcoût n’est demandé au voyageur, quels que soient son trajet, sa date ou son heure de départ. Il lui suffit de valider son titre lors de la montée. Pour les abonnés, le recours à Flex’hop est compris dans l’abonnement.



Désormais, plus de 200 arrêts situés sur 25 communes mais aussi une dizaine de zones d’activités de l’agglomération peuvent bénéficier du service Flex’hop. Au sein de cette zone, les déplacements sont libres d’arrêt à arrêt et la montée et la descente se font depuis tous les arrêts CTS et les arrêts Fluo Grand Est 67 des communes concernées. Flex’hop est exploité par Keolis Striebig qui a recruté 23 conducteurs pour ce nouveau service qui permet de couvrir un large territoire et d’offrir une plus grande amplitude horaire. Les véhicules restent la propriété de la CTS qui met également à la disposition de Keolis Striebig des bornes de recharge lentes pour son dépôt ainsi que 4 bornes rapides dédiées dans des parkings P+R de la CTS.



Commentaires

N’y avait-il pas de véhicule équivalent dans les gammes de nos constructeurs nationaux. Achetez français nous recommande ou nous dit-on. Super on comprend enfin à Strasbourg que le vélo est pertinent uniquement pour des trajets inférieurs à 7 km et que pour les habitants les plus éloignés du centre, il faut développer des TC efficaces.

Pas sûr que cette réponse soit la plus pertinente tant qu’elle ne rabat pas vers des TCSP mais à suivre quand même.

A comparer en rythme de croisière avec Lyon qui a une part modale de la voiture dans le pôle urbain (Lyon et Villeurbanne) inférieure bien qu’ayant une part du vélo bien plus faible. https://www.dna.fr/culture-loisirs/2021/03/06/pollution-de-l-air-a-strasbourg-30-medecins-reclament-des-actes

"Dans une tribune adressée aux DNA, le Dr Thomas Bourdrel"

"La mise en route de la ZFE devra s’accompagner d’aides financières au cas par cas, du développement de transports en commun, de pistes cyclables de bonne qualité et de tous les moyens possibles pour que tous les habitants de l’agglomération, même les plus éloignés du centre de Strasbourg, puissent se déplacer sans avoir besoin impérativement d’une voiture. La ZFE ne saurait être qu’une incitation au changement de véhicule. Il est important que des aides soient proposées pour d’autres modes de transport non polluants ainsi que pour le « retrofit » – à savoir la transformation d’une motorisation diesel ou essence en électrique ou gaz, sans avoir à changer de véhicule."

Après s’être focalisé sur le diesel, il dit enfin ce qu’il faut dire mais en restant encore trop mesuré compte-tenu de l’urgence de la situation.

Le chant du cygne des autosolistes est pathétique.



