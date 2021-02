Clem’ proposera 300 utilitaires électriques en Ile-de-France en 2022













Clem’E, le spécialiste de l’autopartage de véhicules électriques et de la recharge intelligente associée Clem’, et 2 investisseurs. Il s’agit de la Banque des territoires, et Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable.



Interdiction des diesel à Paris



Le service d’autopartage de véhicules utilitaires électriques proposé par Clem’ surfe sur l’objectif d’interdire progressivement à horizon 2024 les modèles diesel sur le territoire du Grand Paris. Disponibles pour les professionnels de la logistique, les commerçants, et les artisans parisiens, mais aussi ouvertes aux particuliers, 54 stations (ex Autolib’) sont déjà exploitables dans les 20 arrondissements au titre du service Mobilib’Utilitaires. D’ici 2022, cette flotte va s’étendre à toute l’île de France. Les 100 stations, équipées de 3 à 4 bornes de recharge, formeront au total un réseau accueillant 300 Renault Kangoo et Nissan e-NV200 électriques.



Accompagnement de la transition énergétique



« Accompagner les villes dans leur transition énergétique, avec des nouveaux services de mobilité partagée et électrique », c’est la mission que s’est confiée Clem’. A l’intention des professionnels, la société a cherché des emplacements idéalement localisés « pour leurs approvisionnements et leurs livraisons, sans contrainte de stationnement ». Pas forcément facile à exploiter pour ceux qui ne la connaissent pas encore, du fait d’une inclusion de tous les services d’autopartage opérés par Clem’, la plateforme électrique, et 11 euros pour un Nissan e-NV200 (hors formules d’accès à destination des utilisateurs réguliers).



A quand un site bien identifiable ?



