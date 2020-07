Cityscoot déploie ses scooters électriques à Barcelone









Bertrand Fleurose : « Cette annonce témoigne aussi de la capacité de nos équipes de déployer dans plusieurs villes et dans plusieurs pays et confirme notre stratégie de développement en Europe. »

Depuis 4 ans et le lancement de son service à Paris en 2016, Cityscoot a recruté près de 400 salariés en CDI et est l’une des startups françaises les plus créatrices d’emplois. Une startup qui maitrise l’ensemble de la chaîne technologique nécessaire au fonctionnement de son service en jouant clairement la carte européenne avec des scooters 50 cm3 fabriqués en Pologne par Govecs, les batteries principales en Allemagne et les prolongateurs d’autonomie en France. Une Europe au sein de laquelle Cityscoot a bien l’intention de tisser encore sa toile dans les prochaines années.







350 scooters en libre-service à Barcelone



Cityscoot commence à opérer à Barcelone avec une large zone de couverture et une flotte initiale de 350 scooters électriques. Une flotte moins importante qu’à ses débuts à Milan (500 scooters), mais c’est le nombre maximum que la Mairie de Barcelone permet à chaque opérateur d’avoir après la dernière attribution de licences. L’objectif de Cityscoot est de s’implanter dans la ville où elle compte favoriser la mobilité durable en augmentant le nombre de scooters électriques disponibles à Barcelone.

Une ville où elle continuera à appliquer son principe de location de scooter en free-floating. Une location simple, sans abonnement, sans engagement et avec une tarification à la minute d’utilisation (0,26 €/minute ou 0,24 €/minute avec 250 minutes de crédit prépayées pour 60 €). A partir de l’application Cityscoot, vous pouvez visualiser sur votre smartphone la localisation des scooters disponibles à proximité de l’endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez ensuite le réserver en 3 clics, puis le démarrer en entrant le code à 4 chiffres indiqué dans l’application. Toujours à partir de celle-ci, vous pourrez clôturer la location après avoir rangé le casque sous la selle et si vous vous trouvez dans la zone couverte par le service.







Une arrivée conforme à sa stratégie d’expansion



Si Cityscoot a pu déployer une nouvelle flotte de scooters électriques à Barcelone, c’est grâce à la nouvelle levée de fonds qu’elle a réalisée en février dernier. Une levée de fonds de 30 millions d’euros réalisée auprès d’Allianz France, son partenaire et assureur historique qui s’est associé au fond Demeter pour mener cette opération aux côtés des actionnaires de Cityscoot, au premier rang desquels figurent la RATP et la Banque des Territoires. L’objectif de cette augmentation de capital était de financer l’ouverture dans deux nouvelles villes en 2020 et d’amener la flotte à 8000 scooters électriques.

L’arrivée de Cityscoot à Barcelone n’est donc qu’une première étape de cette stratégie d’expansion, l’entreprise espérant notamment déployer ses scooters électriques dans d’autres villes d’Espagne. Ayant une nouvelle fois démontré sa capacité de se déployer dans plusieurs villes européennes, le développement de Cityscoot devrait être marqué prochainement par l’ouverture de son service dans d’autres grandes villes. L’entreprise dispose en effet désormais des moyens pour atteindre l’objectif que s’est toujours fixé son fondateur : être un acteur prépondérant du développement de la mobilité douce au cœur des métropoles européennes.





Après Paris et Nice en France, Milan et Rome en Italie, Cityscoot est aujourd’hui présente en Espagne où elle commence à déployer ses scooters électriques en libre-service après avoir été sélectionnée via un appel d’offre lancé par la mairie de Barcelone. Alors que Cityscoot retrouve déjà à Paris ses niveaux d’activité d’avant la crise du Covid-19, la société est fière de donner la possibilité aux barcelonais de rouler en Cityscoot dès cet été. Mais pour son fondateurDepuis 4 ans et le lancement de son service à Paris en 2016, Cityscoot a recruté près de 400 salariés en CDI et est l’une des startups françaises les plus créatrices d’emplois. Une startup qui maitrise l’ensemble de la chaîne technologique nécessaire au fonctionnement de son service en jouant clairement la carte européenne avec des scooters 50 cm3 fabriqués en Pologne par Govecs, les batteries principales en Allemagne et les prolongateurs d’autonomie en France. Une Europe au sein de laquelle Cityscoot a bien l’intention de tisser encore sa toile dans les prochaines années.Cityscoot commence à opérer à Barcelone avec une large zone de couverture et une flotte initiale de 350 scooters électriques. Une flotte moins importante qu’à ses débuts à Milan (500 scooters), mais c’est le nombre maximum que la Mairie de Barcelone permet à chaque opérateur d’avoir après la dernière attribution de licences. L’objectif de Cityscoot est de s’implanter dans la ville où elle compte favoriser la mobilité durable en augmentant le nombre de scooters électriques disponibles à Barcelone.Une ville où elle continuera à appliquer son principe de location de scooter en free-floating. Une location simple, sans abonnement, sans engagement et avec une tarification à la minute d’utilisation (0,26 €/minute ou 0,24 €/minute avec 250 minutes de crédit prépayées pour 60 €). A partir de l’application Cityscoot, vous pouvez visualiser sur votre smartphone la localisation des scooters disponibles à proximité de l’endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez ensuite le réserver en 3 clics, puis le démarrer en entrant le code à 4 chiffres indiqué dans l’application. Toujours à partir de celle-ci, vous pourrez clôturer la location après avoir rangé le casque sous la selle et si vous vous trouvez dans la zone couverte par le service.Si Cityscoot a pu déployer une nouvelle flotte de scooters électriques à Barcelone, c’est grâce à la nouvelle levée de fonds qu’elle a réalisée en février dernier. Une levée de fonds de 30 millions d’euros réalisée auprès d’Allianz France, son partenaire et assureur historique qui s’est associé au fond Demeter pour mener cette opération aux côtés des actionnaires de Cityscoot, au premier rang desquels figurent la RATP et la Banque des Territoires. L’objectif de cette augmentation de capital était de financer l’ouverture dans deux nouvelles villes en 2020 et d’amener la flotte à 8000 scooters électriques.L’arrivée de Cityscoot à Barcelone n’est donc qu’une première étape de cette stratégie d’expansion, l’entreprise espérant notamment déployer ses scooters électriques dans d’autres villes d’Espagne. Ayant une nouvelle fois démontré sa capacité de se déployer dans plusieurs villes européennes, le développement de Cityscoot devrait être marqué prochainement par l’ouverture de son service dans d’autres grandes villes. L’entreprise dispose en effet désormais des moyens pour atteindre l’objectif que s’est toujours fixé son fondateur : être un acteur prépondérant du développement de la mobilité douce au cœur des métropoles européennes.





Pour plus d'information



Cityscoot



8 Rue Bayen

75017 - PARIS



Tel : 09 69 36 20 26

Mail :

Site :



8 Rue Bayen75017 - PARISTel : 09 69 36 20 26Mail : contact@cityscoot.eu Site : https://www.cityscoot.eu









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Rejoindre le réseau AVEM Devenez adhérent de l'association



Découvrir les avantages adhérent AVEM



Formulaire de demande d'adhésion



Constructeurs, importateurs, distributeurs, collectivités, écoles, entreprises ou particuliers, rejoignez dès à présent le réseau d'adhérents de l'association et bénéficiez des nombreux avantages accordés à nos membres... A lire également / sur le même thème DBT se positionne sur le marché des véhicules lourds électriques Le groupe français DBT qui développe, fabrique et distribue des solutions de recharge pour véhicules électriques vient d’annoncer un accroissement de sa capacité de...

Vulog et Zoov s’associent pour développer la mobilité multimodale Vulog, leader mondial des technologies de mobilité partagée, et Zoov, fabricant et opérateur de vélos électriques en libre-service, viennent d’annoncer un partenariat...

Vinci reprend l’exploitation du réseau eborn Le groupement des syndicats départementaux du réseau eborn vient de confier le contrat de délégation de service public de ce réseau de bornes de recharge pour véhicules...

Renault lance une expérimentation inédite à Appy Renault lancera officiellement demain, dans l’Ariège à Appy, une expérimentation inédite visant à convertir tout un village à la mobilité électrique. Pour ce faire, le...

BMW présente son futur SUV électrique BMW vient de dévoiler son futur SUV à motorisation entièrement électrique dont l’ambition est de marier le plaisir d’une conduite sans émission avec la sportivité qui a...

Retrouvez nous sur Facebook