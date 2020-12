ABB dévoile son nouveau laboratoire d’innovations dédié à la mobilité électrique













E-Mobility Innovation Lab de 3 600 m2, qui accueillera 120 chercheurs, est implanté sur le campus de l’Université de Delft, une université classée parmi les 15 meilleures universités d’ingénierie et de technologie au monde.



Le choix de Delft marque aussi un retour aux sources pour ABB puisque son activité sur la recharge a véritablement démarré en 2011 avec le rachat de la start-up Epyon créée par d’anciens étudiants de l’Université de technologie de Delft dont le campus accueille encore aujourd’hui les talents et les start-ups les plus brillants des Pays-Bas. Avec ce nouveau centre mondial de R&D qui favorisera l’innovation dans le domaine de la recharge, ABB compte bien continuer à jouer un rôle clé dans la croissance des taux d’adoption des véhicules électriques à travers le monde.







Un investissement de 10 millions de dollars



L’innovation fait partie intégrante de l’ADN d’ABB qui investit près de 400 millions de dollars par an dans la R&D afin de rester à la pointe de la technologie et d’établir la norme en matière de mobilité durable. En novembre de cette année, le Groupe a annoncé qu’il augmenterait encore ses dépenses de R&D pour atteindre environ 5% de son chiffre d’affaires. Outre un investissement de 30 millions de dollars dans un centre d’excellence mondial et un site de production d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, qui devrait ouvrir l’année prochaine en Italie, ABB a investi 10 millions de dollars dans le laboratoire d’innovations de Delft.



Avec ce dernier investissement, ABB s’efforcera de repousser les limites de la mobilité électrique, principalement dans les domaines de la recharge, du stockage et de la numérisation. Pour le responsable des activités mondiales d’ABB pour les solutions d’infrastructure de mobilité électrique Franck Muelhon : « Le nouveau laboratoire nous permettra de renforcer notre collaboration avec les constructeurs de véhicules électriques pour accroître les performances et les progrès du secteur. » Assurer une connexion transparente entre les véhicules, les bornes de recharge, les réseaux de recharge et le réseau électrique, ainsi que les systèmes logiciels qui les prennent en charge est en effet une priorité pour ABB.







Un équipement technologique dernier cri



Pour parvenir à cet objectif, l’E-Mobility Innovation Lab a été équipé des dernières technologies pour garantir la compatibilité des bornes de recharge ABB avec tous les types de véhicules. Des simulateurs ont été construits à cet effet, 95% de tous les tests devant être effectués avec une copie numérique des véhicules. Pour tester les performances des véhicules par temps très chaud ou froid, ABB a notamment développé des salles d’essais environnementales spéciales, où les solutions seront soumises à des conditions extrêmes, avec des températures de -40° à 100 degrés Celsius et une humidité élevée.



D’autre part, l’atrium est suffisamment grand pour que les constructeurs puissent amener aussi bien des voitures que des bus ou camions pour effectuer des tests. Des tests qui contribueront à faire progresser la recharge pour le segment en croissance rapide des véhicules électriques lourds. Fidèle à l’engagement d’ABB d’aller vers une société à faible émission de carbone, le laboratoire minimisera son impact environnemental. Ainsi, pour le chauffage et la climatisation, il sera connecté à la centrale géothermique de l’Université Technologique de Delft. Par ailleurs, le toit abritera des panneaux solaires, avec des onduleurs pour convertir le courant continu obtenu par grâce au soleil en courant alternatif qui, avec le système de gestion de bâtiment avancé d’ABB et un système de stockage par batterie, permettront de réinjecter l’énergie dans le réseau.





Pour plus d'information



ABB France

Nicolas Chauveau

324 rue du Chat Botté

CS 20400 Beynost

01708 Miribel cedex (Lyon)



Tel : 04 37 40 44 82

Mail :

Site :



Nicolas Chauveau324 rue du Chat BottéCS 20400 Beynost01708 Miribel cedex (Lyon)Tel : 04 37 40 44 82Mail : nicolas.chauveau@fr.abb.com Site : http://www.abb.fr









