Volkswagen accélère dans l’autopartage









Philippe Reth, 2020 sera une année de croissance exceptionnelle pour cette filiale du groupe Volkswagen. Il est par ailleurs convaincu que l’autopartage en free-floating 100% électrique jouera un rôle de transition essentiel dans le secteur de la mobilité partagée et durable pendant toute la période qui précèdera l’arrivée des systèmes de transport automatisés.

L’objectif de WeShare est de faire une percée auprès du grand public, en coopération avec les grandes métropoles. Pour accompagner son expansion, le service espère bien recevoir le soutien des villes concernées, notamment concernant les tarifs de stationnement des véhicules d’autopartage ou la désignation de nouveaux espaces dédiés à l’autopartage dans l’espace public, afin d’inciter les utilisateurs à adopter ce service rendu encore plus intéressant et pertinent.





De bons débuts à Berlin



A l’occasion de cette annonce, Volkswagen a communiqué un premier bilan des premiers mois d’exploitation de WeShare à Berlin. Lancé en juin 2019, le service d’autopartage compte aujourd’hui 50 000 clients inscrits dont près des trois quarts sont des utilisateurs actifs. Comprenant 1 500 e-Golf, la flotte WeShare qui a effectué au cours des six derniers mois plus de 3 millions de kilomètres, ce qui correspond à une moyenne de 4 à 5 trajets par jour et par véhicule. Des trajets effectués généralement pour seulement 0,19 € par minute + 1 € par location. La tarification encourage également les trajets plus longs, avec des forfaits établis de manière à ce que la location de 24 heures ne dépasse jamais 39 €.

Si Berlin était une ville idéale pour lancer WeShare puisque de nombreux habitants avait déjà fait l’expérience de l’autopartage, Volkswagen a tout de même dû surmonter un défi majeur : la recharge de ses e-Golf. Afin de compenser le manque d’infrastructures de charge dans la ville, WeShare a passé des accords avec le groupe Schwartz qui est en train d’installer à Berlin 140 bornes de recharge publiques dans ses 60 magasins Lidl et ses 10 hypermarchés Kaufland. WeShare peut ainsi utiliser ces bornes en exclusivité pour sa flotte d’autopartage lors de la fermeture des magasins, tandis que lors des heures d’ouverture de ces derniers, ces bornes sont à la disposition de leurs clients.







Une extension du service à 7 villes européennes



L’annonce de Volkswagen sur l’extension de son service d’autopartage concerne sept grandes villes situées en Allemagne et dans d’autres pays européens. Prague et Hambourg ouvriront le bal dès le printemps et seront ensuite suivies par Paris, Madrid, Budapest, Munich et Milan dans le courant de l’année 2020. Au total, WeShare proposera dans toutes ces villes une flotte d’environ 8 400 véhicules 100% électriques, disponibles selon le principe du free-floating, c’est-à-dire que les usagers n’auront pas besoin de se rendre dans une station pour mettre fin à la location mais ils pourront le faire simplement d’où ils se trouvent en se géolocalisant via l’application WeShare.

Si à Prague, le groupe Volkswagen compte utiliser la Citigo e IV, la petite citadine électrique de la marque tchèque Skoda, les flottes des autres villes seront composées dans un premier temps d’e-Golf et d’e-Up Volkswagen, avant l’arrivée en fin d’année des premières ID.3. Avec son service d’autopartage, Volkswagen vise en priorité les jeunes utilisateurs urbains qu’elle entend inciter à prendre le chemin de la mobilité électrique. Le groupe fait le pari qu’après y avoir pris goût, ces jeunes conducteurs seront plus enclins à opter pour l’un des futurs modèles de la famille ID, qui seront bientôt disponibles sur le marché.







