Vélos électriques : Decathlon et Doctibike vérifient les batteries









Une autonomie de plus en plus faible, des recharges qui ne démarrent pas, un manque de puissance, des coupures d’assistance, etc. : C’est sans doute la batterie de votre vélo à assistance électrique qui commence à décliner. Si elle n’est pas déjà même hors d’usage. Decathlon s’est associé à Doctibike pour proposer de la vérifier. Le service est pour l’instant limité à 3 magasins de l’agglomération lyonnaise : Bron, Ecully, et Villefranche-sur-Saône.



Expert en batteries



Basé à Villeurbanne, Doctibike se définit comme « expert dans la remise à neuf de la batterie ». L’entreprise créée en 2014 par Anne-Sophie Caistiker propose divers services innovants, depuis la réalisation d’un diagnostic jusqu’au reconditionnement du pack. Et ce, quelle que soit la marque des cellules ou du vélo à assistance électrique. Cette société compte également à son catalogue des chargeurs et peut aussi s’occuper des moteurs des VAE. Pour 50 euros, Doctibike effectue un diagnostic complet des batteries plomb, lithium et NiMH en fournissant sous 10 jours les courbes des charges et décharges ainsi que différentes informations. « Le batterie testeur Doctibike est conçu pour tester la performance d’une batterie et permettra d’obtenir un diagnostic rapide et fiable sur : la qualité de l’équipement, sa capacité totale, le voltage et l’ampérage », indique Decathlon dans un communiqué de presse daté du 17 février 2021. Un technicien contacte ensuite le client pour le conseiller sur les suites à donner.



Rendez-vous chez Decathlon



Si vous résidez en région lyonnaise, inutile d’envoyer par la Poste votre batterie et son chargeur chez Doctibike. Passez plutôt par l’un des 3 magasins Decathlon équipés de l’appareil testeur fourni par la jeune entreprise. « L’ensemble des batteries peuvent être testées, tant que leur tension est comprise entre 3 et 48 V », assurent les 2 partenaires. La grande enseigne dédiée à tous les sports ne s’arrête pas aux packs des vélos à assistance électrique vendus dans ses magasins. Elle accueille tous les modèles pour aider leurs propriétaires à déterminer le réel coût de la réparation à effectuer. Cette dernière sera cependant effectuée chez Doctibike qui possède une expertise incontestée dans le domaine. « Notre ambition avec Doctibike ? Allonger la durée de vie des batteries et des vélos, tout en proposant la solution la moins coûteuse et la plus durable possible », souligne Decathlon.



700 références



Doctibike annonce « plus de 700 références de batteries de vélos électriques ». En quoi consiste le reconditionnement de cet équipement ? « C’est avant tout le remplacement des cellules usagées de la batterie par des cellules neuves », explique l’entreprise de Villeurbanne. Une opération effectuée avec des éléments de qualité en provenance de Samsung, Panasonic et LG. Le pack reconditionné est garanti 2 ans. Procéder ainsi permet d’économiser jusqu’à 50% du prix d’une batterie neuve. Mais le tarif d’intervention dépend pour beaucoup de la capacité énergétique souhaitée par le client. Doctibike propose ainsi l’ajout d’ampères pour « aller plus loin tout en restant 100% compatible avec le vélo ». Les cellules défaillantes remplacées sont ensuite confiées à un partenaire recycleur.









