V-GAS, un réseau multi-énergies qui commence à prendre de l’ampleur

















Après avoir démarré principalement dans les Bouches-du-Rhône et fort d’une levée de fonds de 19 millions d’euros réalisée avec le soutien de la Banque des Territoires et du Fonds de modernisation écologique des transports géré par Demeter, le réseau dénommé V-GAS a entamé un programme de déploiement national avec un premier objectif de 50 stations d’ici à 2025. L’originalité du réseau V-GAS est de proposer des stations multi-énergies (GNV, électrique, hydrogène) en partant du principe que les différentes énergies propres ne doivent pas s’opposer mais se compléter. Par la création de ces stations « vertes », Proviridis compte apporter sa pierre à la transition énergétique en accompagnant les transporteurs, les collectivités et les usagers vers « l’écotransport ».







Du GNV, de la recharge ultra-rapide et bientôt de l’hydrogène



Au départ, le projet de Proviridis était principalement centré sur la distribution de Gaz Naturel pour Véhicules (GNV), aussi bien sous sa forme liquéfiée GNL que comprimée GNC, en privilégiant la distribution de gaz naturel sous sa forme renouvelable (BioGNV). Mais à l’instar de la dernière station inaugurée le 27 novembre à Plan d’Orgon qui propose 2 distributrices GNC et 2 distributrices GNL, la plupart des stations du réseau V-GAS disposent également de bornes de recharge ultra-rapide (150 kW) pour véhicules électriques et seront à terme équipées de distributrices d’hydrogène.



D’ores et déjà, 13 stations fonctionnent ou sont en cours d’ouverture en Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais aussi en Isère, en Savoie, dans le Nord, en Saône et Loire, en Seine-et-Marne ou en Loire-Atlantique. Des stations situées la plupart du temps à proximité d’industriels ayant manifesté des besoins particuliers comme le groupe Lafarge à Bouc-Bel-Air ou Vicat à Chambéry. Des industriels ayant privilégié le GNV pour des raisons écologiques avec le biométhane (95% de particules fine, 50% de NOx et 80% de CO2 en moins par rapport au diesel), mais aussi économiques avec un coût de détention très inférieur à un véhicule diesel et un prix 30% en moyenne inférieur au litre du diesel.







Un futur réseau de charge ultra-rapide pour voyager ZEN



Si avec le GNV et plus tard l’hydrogène, Proviridis s’intéresse principalement au transport de marchandises ou au transport collectif, il n’en n’est pas de même avec les bornes de recharge ultra-rapide qui concernent essentiellement le grand public. Tout en continuant à miser sur les professionnels, Proviridis assume pleinement cette nouvelle orientation pour laquelle, portée par un contexte éco-politique favorable, elle affiche de grandes ambitions. L’objectif d’Éric Ronco est de constituer un réseau d’une trentaine de bornes ultra-rapides au sein de chaque département français, soit près de 3 000 bornes avec à chaque fois deux points de charge. Un réseau qui se développerait non sous l’enseigne de V-GAS, mais sous celle de ZEN (Zero Emission Network).



Pour y parvenir et se libérer au maximum des contraintes de puissance liées à l’implantation de bornes ultra-rapide, Proviridis compte développer au maximum la production locale d’énergie, à l’instar de la dernière station de Plan d’Orgon où les bornes sont alimentées via des panneaux photovoltaïques et par la production de biométhane. Pour séduire le public, ces stations multi-énergies misent aussi sur la qualité de service avec une ouverture 7 jours/7, 24h/24 avec une assistance permanente avec le plus souvent la présence d’un technicien sur la station pour accompagner les usagers en cas de problème lors de leur ravitaillement. Proviridis compte également adopter une stratégie tarifaire agressive avec un prix annoncé de 0,35 € le kWh, très nettement inférieur à celui pratiqué par Ionity.



Commentaires

"où les bornes sont alimentées via des panneaux photovoltaïques et par la production de biométhane".

Que faut-il comprendre ? Qu’en cas de puissance insuffisante à la sortie des panneaux, l’électricité est produite par un groupe électrogène alimenté en biométhane ?

Qu’est-il fait de l’électricité quand les panneaux produisent et qu’il n’y a pas de VE à ravitailler ? Ils pourraient en faire de l’hydrogène. Je suis passé au VE pour ne plus rejeter de CO2 dans l’atmosphère.

Donc je n’utiliserai pas les bornes Providis qui produit de l’électricité en brûlant du méthane et en émettant du CO2. Même si c’est du "Biométhane".

Je préfère le système Kallista Energy et ses éoliennes, même si je dois attendre 2024. @Bug Danny

"Je suis passé au VE pour ne plus rejeter de CO2 dans l’atmosphère", pourtant la fabrication de la VE a émis du CO2 fossile.

La combustion du biométhane émet du CO2 biogénique. Mais il serait préférable de l’utiliser directement dans une VT, avec moins d’émissions à la fabrication, que de produire de l’électricité avec pour alimenter une VE.

"Je préfère le système Kallista Energy et ses éoliennes", même question "Qu’est-il fait de l’électricité quand les" éolienne "produisent et qu’il n’y a pas de VE à ravitailler ? Ils pourraient en faire de l’hydrogène." @Bug Danny

"Je suis passé au VE pour ne plus rejeter de CO2 dans l’atmosphère."

Pourquoi? Vous voulez affamer les végétaux?

Non ce n’est pas une blague! Un tiers de nos émissions de CO2 est absorbé par les plantes, et plus il y a de CO2 dans l’atmosphère, plus les plantes sont contentes...



Comme le fait remarquer Vérité, les éoliennes ne sont pas "pilotables" et surtout ont un impact certain sur l’environnement. L’illusion de l’énergie verte | La face cachée des énergies vertes:

https://www.youtube.com/watch?v=rpUmfZb4XBI



