Une seconde vie pour les batteries des bus électriques Solaris

De plus en plus de constructeurs de voitures électriques s’impliquent dans le recyclage et la seconde vie des batteries de traction. On y vient aussi du côté des bus branchés. Ainsi avec le polonais Solaris qui intègre avec Impact Clean Power Technology S.A. et Tauron Polska Energia un consortium en charge d’un programme baptisé « Second Life ESS ». Le Centre national de recherche et de développement cofinance cette opération.



Plus de 1.000 bus électriques



Depuis 2011, Solaris a vendu plus de 1.000 bus électriques mis en exploitation dans des dizaines de villes de 18 pays. Certains des plus anciens ont déjà accumulé plus du demi-million de kilomètres. L’usage ainsi que l’âge des cellules vont être les causes du remplacement d’un nombre de plus en plus important de packs lithium. Chez Solaris, on estime qu’une baisse en dessous de 80% de la capacité initiale des batteries nécessite d’effectuer cette opération.



Stockage d’énergie



Plus suffisamment efficaces pour la mobilité, les packs peuvent encore être exploités dans une unité stationnaire de stockage d’énergie. C’est ce que les partenaires vont démontrer en réalisant un démonstrateur opérationnel en 2022. Il s’agira de mettre en avant les différents bénéfices de cette structure, en particulier le développement des énergies renouvelables, de la mobilité électrique, et des micro-réseaux d’électricité. Solaris fournira dans ce cadre des batteries d’une capacité nominale de 160 kWh.

