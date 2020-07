Une navette électrique au look de vieux métro parisien pour le Colorado













Motiv Power Systems et carrossé par Hometown Trolley. Ce bus électrique est mis en service gratuitement par la ville d’Estes Park, à destination des habitants et touristes. En particulier pour visiter le parc national des Rocheuses. Il pourra également être loué pour diverses occasions, comme un mariage. Un second exemplaire a déjà été commandé.



Première classe



Avec sa couleur rouge vif, ses flancs droits et ses liserés dorés, la nouvelle navette électrique d’Estes Park rappelle vraiment les wagons de première classe des rames Sprague-Thomson exploitées dans le métro parisien entre 1908 et 1983. Autre point commun : la motricité électrique. Sur son site Web, Motiv Power Systems attribue à son « trolley » une autonomie de 170 kilomètres. Elle est obtenue d’une batterie lithium-ion d’une capacité énergétique de 127 kWh formée de plusieurs packs de BMW i3. Rechargeable en courant alternatif jusqu’à 19,2 kW, ou rapidement à 60 kW DC, elle alimente un moteur qui développe une puissance maximale de 230 kW pour un couple de 2.400 Nm. Vitesse de pointe : 105 km/h.







Depuis début juillet



