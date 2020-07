Une étape de plus vers la Renault Twingo électrique









citadine branchée.



Electrique après 27 ans



Initialement conçue pour un public jeune, la Renault Twingo a finalement séduit tous les âges, en particulier les personnes retraitées. En 27 ans, ce sont 4 millions d’exemplaires qui ont été vendus à travers le monde en 3 générations. Sa déclinaison électrique devrait lui ouvrir de nouveaux horizons auprès d’automobilistes en quête d’une petite voiture fiable pour circuler principalement à pas plus de quelques dizaines de kilomètres de chez soi. Sa batterie d’une capacité énergétique de 22 kWh la dote d’une autonomie WLTP jusqu’à 250 km en environnement urbain.



Vive et maniable



Pour tirer son épingle du jeu en ville, la nouvelle Twingo électrique dispose d’un excellent rayon de braquage que le constructeur qualifie même de « meilleur de sa catégorie », mais aussi d’une belle vivacité, sans excès, obtenue d’un moteur de 60 kW de puissance développant un couple de 160 Nm. Dans une longueur d’environ 3,60 mètres, 4 personnes peuvent prendre place à bord, chacune disposant d’une porte d’accès.







Taillée aussi pour de belles escapades



En cycle mixte, le rayon d’action de la Twingo électrique se réduit à 180 km. Ce qui n’empêche pas d’envisager parcourir avec elle des distances de plusieurs centaines de kilomètres dans la journée. Le chargeur embarqué Caméléon permet d’exploiter au maximum les bornes accélérées 22 kW AC qui sont installées en abondance en France. Le plus souvent, le plein en énergie pourra s’effectuer en moins d’une heure dans ces conditions. Un bon point pour le constructeur qui permet à sa citadine de jouer la polyvalence, comme sa grande sœur Zoé depuis son lancement.



Commercialisée en 2020



Renault développe désormais une communication rapprochée autour de sa Twingo électrique qui sera officiellement commercialisée dès la présente année 2020. En déduisant l'actuel bonus de 7.000 euros, sa version d'entrée de gamme devrait apparaître bien en dessous des 20.000 euro à l'achat intégral (batterie comprise). A ce prix elle devrait être aussi équipée de l'écran multimédia Easy Link 7 pouces à partir duquel il sera possible de programmer une recharge différée et de trouver les bornes les plus proches. On pourra sans doute compter très vite sur des offres de location longue durée salivantes. Quoi qu'il en soit, la nouvelle puce branchée de Renault profitera à coup sûr de la notoriété de la Zoé.









