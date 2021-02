Un chargeur rapide EVBox chez Montpellier Dépannage avec Allianz









EVBox Allianz Partners France afin que le réseau de prestataires de ce dernier, et en particulier les dépanneurs et réparateurs agréés, s’équipe de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. Une offre clé en main a été imaginée dans ce cadre. Elle comprend la coordination de projet, l’installation des chargeurs, ainsi que leur location, maintenance et exploitation. Egalement embarqué dans l’aventure, Engie Solutions a été missionné pour la pose et la maintenance du matériel. Par cette opération, Allianz Partners France est devenu le premier assisteur à proposer un service de recharge à disposition des propriétaires de véhicules électriques, qui pourront, en cas de besoin, procéder au ravitaillement en énergie des packs. Montpellier Dépannage est le premier prestataire de l’assureur à profiter de cette formule.



Borne 50 kW



Dépanneur agréé Allianz Partners France, Montpellier Dépannage est désormais équipé d’un chargeur EVBox Troniq 50 kW. Il est accessible aux heures d’ouverture du garage (du lundi au samedi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) avec une carte bancaire ou un badge extérieur selon le principe de l’interopérabilité. La facturation s’effectue au kilowattheure. Cette borne servira aussi bien à la recharge des véhicules électriques en réparation qu’à ceux des fournisseurs et visiteurs. Le garagiste espère ainsi bénéficier de revenus supplémentaires. « Allianz Partners poursuit son engagement en matière de mobilité durable et démontre ainsi sa capacité à anticiper les besoins de ses clients et des propriétaires de véhicules électriques et à accompagner son réseau de prestataires dans l’installation de bornes de recharge rapides sur leurs sites », peut-on lire dans un communiqué publié à l’occasion de cette première installation.



Offre clé en main



« J'ai eu un seul interlocuteur tout au long du projet qui s'est occupé de tout jusqu'à la gestion des flux financiers. Cela ne m'a vraiment pas pris beaucoup de temps et toutes les parties prenantes ont été très réactives, que ce soit pour le raccordement au réseau ou la partie gros œuvre », a apprécié Norbert di Lorenzo, directeur de Montpellier Dépannage. Grâce au logiciel de Supervision EVBox, ce point de recharge, ouvert en décembre dernier, a pu apparaître sur différentes applications de mobilité. Ainsi sur Chargemap, qui précise la configuration du matériel : 2 câbles DC (CCS2 + CHAdeMo) et un socle Type 2 en 22 kW. « C'était notre dernière chance sur Montpellier le 18/12/2020, car les 2 autres bornes CCS en centre ville sont en panne ! Accueil hyper sympathique et dévolu à la cause VE. Un grand merci pour l'aide au lancement de la charge », a apprécié un conducteur de véhicule électrique qui s'est présenté au garage, à peine la borne mise en service.





