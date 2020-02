Totem mobi se restructure et se diversifie















Les collectivités locales s’investissent



Malgré ce succès public et ses 800 000 euros de chiffre d’affaires, la startup Totem mobi a du mal à trouver sa rentabilité, ce qui a poussé la société à se restructurer. Une solution qui a facilité l’investissement des collectivités locales soucieuses de voir perdurer ou se développer ce service sur leur territoire. Cette restructuration a consisté à séparer de la société Totem mobi l’activité d’opérateur d’autopartage. Celle-ci est désormais exercée par une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) dans laquelle on retrouve au capital la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Caisse des Dépôts (28,3% des parts chacune) aux côtés de Totem mobi (42,8%). Un schéma similaire a également été adopté pour le service qui sera lancé au printemps avec la Communauté d’agglomération du Grand Avignon.

A Marseille, l’investissement de 400 000 euros de la Métropole va permettre à cette dernière non seulement d’avoir un droit de regard sur la gestion de la société, mais aussi d’œuvrer au développement du service en veillant à ce que l’intérêt collectif du service se réalise notamment à travers la desserte des quartiers peu ou mal desservis par les transports en commun, la création d’une offre Totem solidaire, ainsi qu’une accessibilité 24h/24 au service. Mais en investissant dans cette SCIC dénommée Totem Provence, la Métropole montre surtout sa volonté d’accompagner sur son territoire le développement de l’autopartage afin de réduire le nombre de véhicules sur les routes et sur les espaces publics de stationnement.







De nouvelles offres pour les entreprises et les copropriétés



Ne s’occupant plus directement de l’activité d’autopartage à destination du grand public, Totem mobi SAS conserve la partie technologique. Elle vient d’ailleurs de présenter un nouveau boitier qu’elle destine aussi bien aux entreprises qu’aux loueurs et aux opérateurs de mobilité. Un boitier d’ores et déjà compatible avec les Renault Twizy, les Zoé et les Smart électriques. Fonctionnant avec le Bluetooth, il permet l’ouverture et le démarrage de la voiture avec un smartphone ou un badge RFID. L’application Totem permet par ailleurs aux utilisateurs de géolocaliser les véhicules disponibles avec leur niveau de charge, mais aussi de les réserver.

Fort de ce savoir-faire sur la gestion automatisée des flottes de véhicules, Totem mobi vient de lancer de nouvelles offres à destination des entreprises et des copropriétés. Des offres que son Directeur Général Cyrille Estrade a présentées récemment à Sophia Antipolis. A l’instar de ce qu’elle met déjà en œuvre à Grenoble pour les collaborateurs du CEA, Totem mobi propose aux entreprises une offre modulaire avec des véhicules en pool utilisables à la demande par leurs salariés. Pour les copropriétés, l’offre proposée en partenariat avec Engie consiste à mettre des véhicules en libre-service disponibles sur le parking de l’une copropriété. Première expérimentation à Paris avec des Smart électriques où, pour 10 €/mois, tous les résidents ont droit à un forfait de 2 heures de location/mois. Au-delà, le coût d’utilisation pour les copropriétaires est de 7€/heure.









