Solaris va proposer un nouveau bus électrique de 15 mètres de long

La gamme de bus Urbino Electric du constructeur polonais se composait déjà d’un midibus de 8,9 mètres de long, d’un modèle standard 12 m et d’un articulé de 18 m. Le nouveau venu, dont le format de 15 mètres a déjà été exploité depuis 1999 avec des motorisations diesel et GNC sur 1.300 unités roulantes, reçoit 3 essieux, dont 2 à l’arrière.



Marché scandinave



Le Solaris Urbino 15 LE électrique inaugure une nouvelle génération de bus à plancher surbaissé et entrée basse, conçus plus particulièrement pour le marché scandinave et uniquement assemblé autour d’un groupe motopropulseur à batterie de traction. « Malgré le fait que nous construisons ce modèle principalement pour les marchés scandinaves, nous ne sommes évidemment pas limités à proposer ce bus uniquement dans ces pays. Il sera disponible pour tous les opérateurs qui recherchent un bus à trois essieux à entrée basse pour le transport urbain et interurbain », modère Petros Spinaris, PDG adjoint de Solaris Bus.



Au choix



Le nouvel engin doté de 55 places assises se déclinera en une version interurbaine de classe II (autocar avec places pour des passagers debout). Les opérateurs pourront choisir entre 2 ou 3 portes (disposition 2-2-0 ou 2-2-1). Au choix également la façon de recharger les packs : soit avec un classique connecteur pour recevoir le câble d’un chargeur rapide, soit via pantographe sur le toit. Le constructeur promet « une autonomie de déplacement en adéquation à la fois avec un usage en ville et pour des dessertes interurbaines ». Et ce, grâce à « des batteries Solaris High Energy + de dernière génération, offrant une densité énergétique extrêmement élevée ».



Plus d’infos en avril



Solaris compte communiquer en avril toutes les caractéristiques de son futur Urbino 15 LE électrique. Au cours des prochaines semaines, la société bouclera la phase de conception du nouveau véhicule et lancera la production de deux exemplaires de présérie. Le constructeur se réjouit d’annoncer que plusieurs opérateurs d’un pays scandinave ont déjà communiqué à l’entreprise leur souhait de tester les 2 premiers bus dans les conditions routières réelles qui sont les leurs.



Usage 24/7



Conçus pour fonctionner pendant une durée illimitée, soit 24 heures par jour sans interruption dans la semaine, les bus électriques de la gamme Urbino ont déjà reçu en 2017 la distinction de « Bus de l’année ». Solaris explique cette fiabilité et cette endurance par le choix de « solutions techniques innovantes ».

En RP ce format aiderait à désengorger des lignes à certaines heures. Le hic c’est qu’il faut se trimbaler 15 mètres aussi le reste du temps, c’est à dire assez souvent à vide u pas loin.

