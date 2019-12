Scooters électriques : Livraison des premiers eccity model3













L’eccity model3 est maintenant homologué pour l’Union européenne et pour la Suisse ! Les premières immatriculations commencent fin décembre et les premières livraisons auront lieu en France et en Belgique ! Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre eccity model3 en contactant l’équipe commerciale eccity au 04.22.13.01.89. Validez votre réservation avec 300 euros pour disposer de l’eccity model3 dans les meilleurs délais.

Le scooter électrique est une solution de mobilité écologique très économique à l’utilisation. Il bénéficie de nombreux dispositifs d’aides et de subventions à l’achat comme à la location, et séduit de plus en plus d’utilisateurs de deux-roues thermiques. Eccity détaille pour vous les 10 points à vérifier pour bien choisir son scooter électrique.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, eccity vous offre jusqu’à 1.800 euros de remise à l’achat ou à la location longue durée !

Votre scooter eccity

+ top case (3 volumes au choix)

+ couleur au choix (blanc, champagne ou noir intense)

+ tablier hiver eccity fixé

+ gants hiver

+ bulle haute L ou XL

+ manchons ou pare-mains

A l’achat ou à la location, bénéficiez de remise complémentaire :

- 900 euros sur l’eccity125+, soit 1.800 euros de réduction cumulée ! (1)

- 450 euros sur l’eccity125, soit 1.350 euros de réduction cumulée ! (1)

- 350 euros sur l’eccity50, soit 1.250 euros de réduction cumulée ! (1)

Offre valable pour tous les devis réalisés avant le 31 décembre 2019 et limitée aux 50 premières commandes, à l’achat ou à la location. Offre réservée aux particuliers, TPE et PME.

Pour en profiter, remplissez le formulaire de contact ou appelez nous au +33 (0)4.22.13.01.89.

Eccity Motocycles

Christophe Cornillon

39, avenue Louison Bobet

06130 GRASSE



Tel : 04.22.13.01.89

Mail :

Site :



