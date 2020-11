Scooters électriques : Le Black Friday maintenant chez Easy-Watts













Jusqu’à 2.790 euros de réduction immédiate



Disponible dès à présent, l’opération black friday comprend une remise de 20% et l’avance du bonus écologique. Ce qui offre jusqu’à 2.790 euros de réduction immédiate sur la quasi totalité de la gamme Easy-Watts.



Jusqu’au 27 novembre inclus



Valable jusqu’au vendredi 27 novembre 2020 inclus, l’offre tombe à pic pour tous ceux qui hésitaient à passer une mobilité plus verte grâce à l’électrique. Le paiement en 4 fois sans frais est toujours disponible (dans la limite de 3.000 euros maximum).



Des modèles vintage à portée de main



La marque Easy-Watts est réputée pour la qualité de son SAV et pour sa large gamme de scooters électriques, qui contient notamment plusieurs modèles au look vintage, néo/rétro qui ont fait le succès de la marque ces dernières années.







Equivalent 50 cm3



Côté équivalent 50 cm3, le modèle e-retro 20 Ah, habituellement à 2.199 euros tombe à 1.400 euros. Une aubaine pour les habitants de Paris intramuros (75000) qui pourront aussi bénéficier après achat de la prime de Paris de 400 euros sur ce véhicule.

A découvrir ici



Equivalent 125 cm3



Quant aux équivalents 125 cm3, le modèle e-presto 4.000 W 40 Ah, habituellement à 4.299 euros, tombe à 2.720 euros à l’achat.

A retrouver là



Showroom de Paris



Vous pouvez joindre tout l’équipe et/ou réserver un essai gratuit dans le showroom parisien situé au 38 bis avenue de la République (75011 Paris), en appelant au 02.57.63.03.05 ou par mail à l’adresse







Commander via le site



Pas de code à rentrer, la réduction est directement appliquée sur le site. Pour profiter de l’offre Easy-Watts commence fort le mois de novembre avec une offre exceptionnelle Black Friday.Disponible dès à présent, l’opération black friday comprend une remise de 20% et l’avance du bonus écologique. Ce qui offre jusqu’à 2.790 euros de réduction immédiate sur la quasi totalité de la gamme Easy-Watts.Valable jusqu’au vendredi 27 novembre 2020 inclus, l’offre tombe à pic pour tous ceux qui hésitaient à passer une mobilité plus verte grâce à l’électrique. Le paiement en 4 fois sans frais est toujours disponible (dans la limite de 3.000 euros maximum).La marque Easy-Watts est réputée pour la qualité de son SAV et pour sa large gamme de scooters électriques, qui contient notamment plusieurs modèles au look vintage, néo/rétro qui ont fait le succès de la marque ces dernières années.Côté équivalent 50 cm3, le modèle e-retro 20 Ah, habituellement à 2.199 euros tombe à 1.400 euros. Une aubaine pour les habitants de Paris intramuros (75000) qui pourront aussi bénéficier après achat de la prime de Paris de 400 euros sur ce véhicule.Quant aux équivalents 125 cm3, le modèle e-presto 4.000 W 40 Ah, habituellement à 4.299 euros, tombe à 2.720 euros à l’achat.Vous pouvez joindre tout l’équipe et/ou réserver un essai gratuit dans le showroom parisien situé au 38 bis avenue de la République (75011 Paris), en appelant au 02.57.63.03.05 ou par mail à l’adresse contact@easy-watts.com Pas de code à rentrer, la réduction est directement appliquée sur le site. Pour profiter de l’offre c’est juste ici . Maintenant que c’est dit, les premiers arrivés seront les premiers servis.





Pour plus d'information



Easy-Watts

LE GUILCHER

10 rue Fulgence Bienvenue

22300 LANNION



Tel : 02 57 63 03 05

Mail :

Site :



LE GUILCHER10 rue Fulgence Bienvenue22300 LANNIONTel : 02 57 63 03 05Mail : contact@easy-watts.com Site : https://www.easy-watts.com/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire