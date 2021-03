Scooters électriques eccity : Le model3 Police et le nouveau cargo3

















Intervenez, transportez, visitez...



…en eccity pour une mobilité agile. Le dernier scooter eccity cargo3 est la solution idéale pour vous déplacer, transporter votre matériel et intervenir avec brio et efficacité !



L’eccity cargo3 est le scooter électrique 3 roues le plus véloce du marché pour optimiser vos déplacements en zones à fort trafic ou zones difficiles pour le stationnement. Par ailleurs, avec l’ouverture en 2021 des ZFE (zone à faible émission) dans les grandes métropoles et les zones municipales interdites aux scooters thermiques, ce véhicule cumule les avantages.



Avec sa charge utile de 150 kg, ce scooter de bon gabarit est le transporteur par excellence en tout confort et sécurité. Plusieurs caisses ou malles sont disponibles en fonction de vos besoins et activités: soins à domicile, dépannages techniques, livraisons d’urgence ou simplement visites clients.



Grâce à ses trois roues, sa stabilité rassurante et sa sécurité accrue, l’eccity cargo3 est la déclinaison à une place de l’incroyable eccity model3 lancé en 2020 par eccity. Les deux meilleurs scooters électriques sur le marché en catégorie 125 avec une vitesse de pointe de 120 km/h grâce à leur motorisation puissante (13.200 Watts disponibles). Coté autonomie, la grosse capacité batterie de 6,5 kWh en Li-ion de dernière génération permet d’atteindre les 100 km en conduite urbaine.







Police Nationale en eccity model3



Après plusieurs mois d’utilisation très positive des eccity model3 par les équipages de la Police nationale de Thionville, en Moselle, eccity motocycles s’est rendu à l’invitation de la Préfecture pour la Défense et Sécurité Est, le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur et le commissariat de Thionville pour un premier bilan de projet innovant.



« Les services ont un réel plaisir des scooters électriques ». Outre les performances exceptionnelles de vitesse et d’autonomie, ces nouveaux eccity model3 ont vite été adoptés par les agents pour l’image positive et valorisante qu’ils véhiculent : apparence statutaire, gabarit valorisant (mais très maniable), image très moderne avec leur motorisation électrique silencieuse.



Les 3 roues d’eccity sont pensés et assemblés à Grasse en Région Sud Paca pour les missions les plus prenantes au quotidien. Comme le rappelle Christophe Cornillon, président et fondateur, « eccity motocycles est un constructeur engagé dans tous les sens du terme : pour offrir les meilleures performances techniques, pour atteindre un niveau élevé de fiabilité et de qualité, pour concevoir des véhicules durables et respectueux de l’environnement ».



Cette première expérience est très concluante pour la Préfecture et la Police Nationale de la Zone Est qui souhaite permettre très rapidement le déploiement des eccity model3 aux autres régions géographiques.





