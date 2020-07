Scooter électrique eccity : offre exceptionnelle de l’été









Pack liberté



Afin de profiter de cette période estivale, et de révéler le plaisir de conduire un scooter électrique, eccity vous propose de bénéficier gratuitement du pack eccity liberté d’une valeur de 608 euros TTC dès aujourd’hui et jusqu’au 31 août 2020, pour toute acquisition ou location longue durée en France d’un véhicule de sa gamme (50, 125, 125+ ou 3 roues) !



En détail



Ce pack eccity liberté est une offre qui comprend :

- Option couleur Champagne (valeur de 190,00 euros TTC)

- Top case eccity champagne 26 litres (90,00 euros)

- Bulle Haute eccity L (150,00 euros)

- Gants été noir homologués (79,00 euros)

- Casque demi-jet eccity noir-bleu (99,00 euros).



608 euros d’accessoires et d’équipements offerts !





Pour plus d'information



Eccity Motocycles

Christophe Cornillon

47, route de la Marigarde,

Zone industrielle du carré

06130 GRASSE



Tel : 04.22.13.01.89

Mail :

Site :



