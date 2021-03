SAP et Zeplug facilitent la recharge à domicile des salariés









SAP et Zeplug, tous 2 adhérents à l’AVEM, ont décidé de s’associer pour faciliter la recharge à domicile des salariés et ainsi accompagner voire favoriser la mobilité électrique.



Si SAP Labs France, la filiale spécialisée dans la R&D du leader mondial du logiciel d’entreprise, était déjà l’un des précurseurs dans l’électrification de sa flotte de véhicules (90% des véhicules de fonction sont électriques soit 240 véhicules), la filiale et le groupe SAP France dans son ensemble passent à la vitesse supérieure en proposant à leurs salariés des solutions de recharge à leur domicile grâce à la société Zeplug.



Pour en savoir plus sur ce nouveau service, nous avons interrogé Zeplug et SAP.





De la recharge au travail à la recharge à domicile



Les collaborateurs du groupe ont d’ores et déjà la possibilité de recharger leurs véhicules lorsqu’ils sont au travail grâce aux nombreuses bornes implantées sur les différents sites du groupe. Pour optimiser leur fonctionnement, SAP Labs France a même sollicité 2 de ses ingénieurs pour créer un logiciel de supervision : e-Mobility (voir



Avec l’augmentation du nombre de véhicules électriques au sein de l’entreprise et la vulgarisation du télétravail, la société souhaite apporter un service supplémentaire à ses salariés en leur proposant de recharger à leur domicile via un partenariat avec



Accompagner et inciter les collaborateurs à effectuer la recharge de leurs véhicules à domicile la nuit permet à SAP de préserver le réseau électrique de ses sites voire d’offrir de la flexibilité au gestionnaire du réseau électrique. A terme, les sites et collaborateurs SAP formeront une véritable communauté d’énergie.





Un accompagnement de bout en bout des salariés



Le service de recharge Zeplug est ouvert à tous les salariés, qu’ils habitent en copropriété ou en maison individuelle.

Les salariés ont le choix entre des bornes en 3,7 kVA, 7,4 kVA ou 11 kVA (cette dernière puissance nécessite du triphasé).

En amont du déploiement de la borne à domicile, Zeplug transmet au collaborateur une fiche utilisateur et réalise les vérifications nécessaires afin de valider la faisabilité et le délai.

Puis, Zeplug se charge de toutes les démarches liées à l’installation de la borne.

Une fois la borne installée au domicile, elle sera connectée au Les notes de frais sont ainsi générées et envoyées automatiquement à SAP sans intervention du salarié.

Le partenariat mis en place entre Zeplug et SAP a été pensé pour permettre une flexibilité pour gérer les déménagements voire les départs des collaborateurs.

Les 2 partenaires ont pour objectif de déployer une centaine de bornes en 2021 (actuellement 20 d’entre elles sont déjà activées ou en cours d’activation).





Un système duplicable dans d’autres sociétés



La solution déployée par Zeplug et SAP est également disponible et accessible à toute entreprise qui souhaite mettre à la disposition de ses salariés une borne de recharge à leur domicile tout en optimisant le temps de gestion.



