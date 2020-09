Salon Autonomy : Enregistrez-vous gratuitement









salon Autonomy (8.000 visiteurs, 200 exposants, 150 intervenants, 100 décideurs publics de premiers plans, 700 et plus business meetings, 70 pays représentés en 2019) ont très tôt décidé de proposer Mobilité active et micro-mobilité ; Mobilité partagée ; Acquittement des services de mobilité ; Intelligence artificielle et véhicules autonomes ; Mobilité en entreprise ; Infrastructures physiques et digitales pour les nouvelles mobilités ; logistiques urbaines.



« En dépit de la crise sanitaire actuelle, Autonomy continue de promouvoir la transition vers une mobilité durable en rassemblant les décideurs publics et privés du monde entier. Rejoignez-nous les 4 et 5 novembre pour découvrir le meilleur de ce que l’industrie a à offrir ...depuis votre ordinateur ! », appellent les organisateurs de cet événement phare qui rassemble chaque année des participants très variés (grands groupes, opérateurs de transports, autorités régulatrices de la mobilité, startups, PME/PMI, investisseurs, influenceurs, décideurs publics, cabinets de conseil, médias, institutions, etc.).



