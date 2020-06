Le salon Autonomy sera digital les 4 et 5 novembre 2020









salon Autonomy (8.000 visiteurs, 200 exposants, 150 intervenants, 100 décideurs publics de premiers plans, 700 et plus business meetings, 70 pays représentés en 2019) à jouer la prudence. Sans rien perdre de son intérêt comme événement majeur de la mobilité durable, il exploitera plus encore cette année les outils numériques. « Nous avons la capacité de mobiliser plus de 10.000 abonnés à nos contenus digitaux », soulignent les acteurs du salon Autonomy. Le gain sur le budget (pas de location de hall ni de constructions de stands) profitera aux visiteurs qui bénéficieront de tarifs plus légers.



B2B/B2G



Evénement international B2B (relations commerciales interentreprise) et B2G (relations commerciales avec les administrations dont les gouvernements) « au cœur de l’écosystème des nouvelles mobilités, à la croisée de toutes les réflexions, de toutes les initiatives et de toutes les innovations », le salon Autonomy rassemble chaque année des participants très variés : grands groupes, opérateurs de transports, autorités régulatrices de la mobilité, startups, PME/PMI, investisseurs, influenceurs, décideurs publics, cabinets de conseil, médias, institutions, etc. Toute cette communauté vient chercher à travers cette manifestation des échanges de qualité dans un cadre sécurisé, convivial et efficace. Stands virtuels interactifs, conférences et démonstrations live, business meeting vidéos et networking : « L’édition digitale que nous vous proposons cette année vous garantira ces conditions sans courir le risque d’une éventuelle annulation administrative », commentent les organisateurs.



Autonomy digital



Les exposants du monde entier présenteront leurs innovations via des stands digitaux interactifs (vidéo de présentation, documents à télécharger par les visiteurs, prise de rendez-commerciaux avant et pendant l’événement, liens vers les conférences et démonstrations au programme). Accessibles à tous les visiteurs virtuels, les vidéoconférences live et interactives mobiliseront 150 intervenants en une cinquantaine de sessions en rapport avec les 6 thématiques sectorielles. « Ces Industry Talks intègrent également le programme Get Our Cities Moving, dédié aux villes et décideurs publics », soulignent les porteurs du salon Autonomy. C’est sous la forme de webinars que se dérouleront les pitchs commerciaux et démonstrations de produits. Comme chaque année, les startups seront valorisées à travers la présentation de leurs offres et des mises en relations pour les aider à trouver des financements.



6 thématiques sectorielles



Pour son édition 2020, le salon Autonomy fonctionnera à travers 6 thématiques sectorielles : Mobilité active et micro-mobilité (Favoriser les formes de mobilité les plus saines, propres, économiques en ville) ; Mobilité partagée (Proposer de nouveaux services de mobilité partagée pour compléter l’offre de transports en commun) ; Acquittement des services de mobilité (Fournir des données fiables et des solutions intégrées et interopérables pour développer ces derniers) ; Mobilité en entreprise (Mettre en place des plans de mobilité multimodaux pour les collaborateurs, améliorer l’efficacité de la gestion de flottes) ; Infrastructures physiques et digitales pour les nouvelles mobilités (Accueillir les nouvelles motorisations - électrique, GNV, hydrogène, etc. -, préparer l’arrivée des véhicules autonomes et anticiper les besoins d’infrastructures au service d’une mobilité durable et intégrée dans les Smart Cities), logistiques urbaines (Réduire l’impact environnemental des chaînes logistiques et accompagner la croissance des besoins de livraison en milieu urbain).



Tenir stand au salon Autonomy 2020



Contre 2.000 euros HT, un stand virtuel est proposé dans le cadre de l’édition 2020. Par ce moyen, les exposants présenteront leurs produits et services à leurs futurs clients et partenaires localisés dans le monde entier sous différentes formes. Ainsi à travers une vidéo, une brochure à télécharger par les intéressés, 3 fiches produit. La formule permet d’entrer directement en contact avec les visiteurs grâce à la fonctionnalité live chat et d’organiser des rendez-vous business meetings préprogrammés ou spontanés. Le stand offre aussi un accès aux conférences et démonstrations associées. Après l’événement, nouveauté digitale : le détenteur d’un espace exposant recevra la liste de tous les visiteurs qui s’y seront arrêtés. Des options sont proposées pour une communication plus large, notamment à travers une session live de 20 minutes.



Proposer une conférence



« Prendre la parole dans le cadre des Industry Talks et en devenir partenaire, c’est associer votre marque à une des thématiques du salon, se positionner en tant que leader et bénéficier d’une visibilité à forte valeur ajoutée sur une audience sectorielle ciblée », indiquent les organisateurs du salon Autonomy. La conférence se déroulera en direct sous forme d’un webinar de 20 minutes (keynote) ou 40 minutes (panel), avec un live chat pour interagir avec le public. Coût de cette formule : 3.000 euros HT. Elle comprend également une mise en avant de cette participation via des campagnes LinkedIn et Twitter, la visibilité du logo de la structure du conférencier sur le programme,



Headline Partner



Une offre est à la disposition des entreprises qui souhaitent « préempter la totalité du territoire de communication de la mobilité, et ce non seulement au cours de l’événement, mais aussi avant et après celui-ci ». Elle comprend un stand virtuel, 2 conférences et une mise en avant maximale (newsletter, réseaux sociaux, campagnes sponsorisées, publication d’un article, presse, délégations de décideurs publics, compte-rendu du salon, etc.). Tarif : 10.000 euros HT.



Se présenter aux startups



Contre 4.000 euros HT, il est possible de devenir partenaire du programme « Funding the movement » au travers duquel « une sélection de startups innovantes du monde entier pitchent devant des investisseurs, internationaux, cherchant à financer des projets ambitieux ». En plus d’une prise de parole devant ces publics, la formule prévoit un accès à l’ensemble des candidatures (200 reçues en 2019 pour 20 startups sélectionnées et 90 investisseurs présents).



Commentaire d’une entreprise adhérente



Fabricant de scooters électriques ciblant les professionnels, Pink Mobility adhère à l’Avem. Sa responsable de communication témoigne : « Présents depuis 3 ans sur le salon Autonomy, nous avons vu le salon grandir, se structurer et prendre de l’ampleur. D’une vaste halle présentant des véhicules en tous genres, Autonomy est rapidement devenu, depuis 2 ans, le grand rendez-vous des professionnels, acteurs de la mobilité électrique. En se recentrant sur deux jours 100% pro, Autonomy a gagné en visites qualifiées et nous permet, en tant qu’exposants, de nouer des partenariats commerciaux durables et d’ampleur. Enfin, la piste d’essai intérieure, spacieuse malgré tout, a été la nouveauté de 2019 : un espace idéal et indispensable pour convaincre, car la mobilité électrique est d’abord une expérience vécue ». 