Prosegur teste un fourgon électrique pour le transport de fonds

Conçu autour de l’utilitaire électrique Man eTGE, ce fourgon a été adapté au transport de valeurs (billets, monnaies, objets divers, etc.) par le carrossier Stoof International, spécialisé dans le blindage de véhicules spéciaux. L’engin a ainsi reçu une protection de niveau FB3 l’isolant des tirs de balles jusqu’aux revolvers de type 357 Magnum.



Depuis début août



Reçu au début du mois d’août, le premier fourgon de convoi de fonds électrique et blindé au monde a commencé à effectuer ses tournées quotidiennes sur le secteur de Potsdam, une ville allemande en périphérie de Berlin. Stoof International a dû plus que jamais travailler son sujet pour choisir les matériaux les plus légers capables d’assurer la résistance attendue. A vide, l’engin, qui peut embarquer un maximum de 3 personnes en comprenant le chauffeur, pèse 3.150 kilos à vide. Prosegur, qui transporte chaque année l’équivalent de 550 milliards d’euros en valeurs diverses, tient aussi à jouer un rôle dans le développement de solutions innovantes et moins polluantes pour assurer son activité.



Tournées de 60-70 km



La flotte de l’entreprise de convoyage compte 900 véhicules. Les tournées réalisées dans les centres-villes s’effectuent sur des distances relativement courtes, de l’ordre de 60-70 kilomètres. Avec une autonomie urbaine de 120-130 km, le Man eTGE blindé semble répondre aux attentes de Prosegur. C’est ce que l’entreprise cherche à vérifier en testant en situations réelles le prototype. Il s’agit en particulier de s’assurer que l’engin alourdi par son blindage dispose d’une capacité d’embarquement suffisante pour répondre aux besoins habituels de transport de valeurs.

Ajouter un commentaire