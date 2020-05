Première tranche de 100 bus électriques à PAC H2 pour l’Australie

A travers le projet H2OzBus qui vient d’être engagé, ITM Power, fabricant en équipements intégrés à hydrogène pour améliorer l’exploitation des énergies renouvelables, s’est engagé à développer une flotte de 100 autobus à PAC H2 qui circuleront à travers l’Australie. Il s’agit de la première phase d’un programme qui vise à déployer bien plus largement ces véhicules sur le territoire pour les transports publics.



Consortium



Un consortium vient d’être créé avec des partenaires stratégiques comme Transit Systems (filiale du groupe SeaLink Travel qui exploitera et entretiendra les bus), Ballard Power Systems (fournisseur des piles à hydrogène), BOC Limited (chargé de mettre en place les infrastructures de production et d’avitaillement en carburant H2), Palisade Investment Partners (gestion du volet financier). Cette action bénéficiera du soutien financier de l’Agence Australienne pour les énergies renouvelables qui se mobilise actuellement afin de soutenir le développement d’une filière hydrogène susceptible de réduire de façon importante les émissions de CO2.



10 sites



Parallèlement à la mise en service des 100 bus à PAC H2 qui se repartiront sur 10 territoires au maximum déjà identifiés pour leur intérêt sur le sujet, le consortium dynamisé par ITM Power s’activera à implanter les structures d’avitaillement en hydrogène des véhicules. « H2OzBus est un projet passionnant qui s’appuie sur les partenariats internationaux développés ces dernières années par ITM Power sur les marchés des bus électriques à pile à combustible au Royaume-Uni et en France », commente Neil Thompson, directeur général de l’entreprise.

