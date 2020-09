Pink Mobility fait sa rentrée avec un scooter électrique 125 cc













85 km/h



Equipé d’un moteur de 5.000 W avec allumage en deux temps (norme 168/2013), le scooter électrique Pink Style Plus présente une homologation de type L3E et une vitesse maximalede 85 km/h, ce qui lui permet de rouler sur routes départementales ou voies rapides. Idéal pour les grandes agglomérations.







3 modes de conduites



Le nouveau Pink Style Plus 125 cc dispose de 3 vitesses accessibles depuis le bouton poussoir présent sur le commodo droit du scooter électrique. En mode Zen, la vitesse n’excède pas 45 km/h. Le mode Urbain du scooter électrique Pink Style Plus permet d’atteindre 65 km/h et les 80km/h sont franchis en mode Sport, permettant ainsi de rouler sur les voies rapides tels les échangeurs, les périphériques et autre routes limitées à 80 km/h.



Récupération d’énergie au freinage



Par simple pression sur la poignée de frein, le frein moteur du scooter électrique Pink Style Plus 125 cc se déclenche, permettant jusqu’à 10% de récupération d’énergie.







Tableau de bord numérique



L’écran au design épuré, permet un contrôle de toutes les fonctionnalités du nouveau scooter électrique Pink Style Plus : niveau de charge des batteries, vitesse, kilomètres parcourus et restants, modulation du mode de conduite, etc.



Port USB



Disponible sous le guidon dans une cavité utilisable en tant que vide-poches, le port USB du scooter électrique Pink Style Plus 125 cc permet de recharger son téléphone portable tout en roulant.







Disponible en 3 coloris



Trois coloris : Sable brillant, Gris mat et Diesel mat.



Eclairage 100% LED



Nouveauté de ce modèle de scooter électrique rétro : l’ampoule LED du phare avant, pour toujours plus de sécurité. Les clignotants ainsi que les feux arrière sont également équipés d’ampoules LED.



Télécommande d’allumage à distance



Autre atout du scooter électrique rétro 125c c: sa télécommande pour allumer, éteindre et bloquer le Pink Style Plus à distance. Une fonctionnalité de série pour prévenir les éventuelles tentatives de vol.







Mensurations du Pink Style Plus 125 cc de livraison



- Poids à vide : 100 kg –112 kg (avec le pack double-batterie).

- Poids total autorisé : 251 kg.

- Dimensions (L x l x h): 1900 x 720 x 1030 mm.



Roues



- Freins à disques ventilés AV + AR.

- Pneus: 120/70-12.

- Fourche avant et arrière bi-bras pour un confort de conduite renforcé.

- Empattement (mm): 1.300.







Un pack double-batterie pour plus d’autonomie



Disponible de série avec un pack double-batterie amovible de 4,2 kWh LG Lithium-NMC, le nouveau scooter électrique rétro Pink Style Plus 125 cc présente une belle autonomie maximale de 130 km. Compactes et légères (11,6 kg), les batteries du Pink Style Plus sont rechargeables sur une simple prise de 220V en 3 à 4 heures. Branchées en parallèle, elles apportent plus de puissance dans les côtes et une autonomie plus importante. L’autonomie annoncée des batteries Pink Mobility est celle d’une batterie neuve, testée dans le cadre d’un cycle urbain de conduite écoresponsable, pour une masse embarquée de 80kg sur relief régulier, dans des conditions climatiques tempérées.



Système de recharge



Le nouveau Pink Style Plus 125 cc présente deux modes de recharge possibles : le branchement du pack double-batterie sur une simple prise 220V en 3 à 4 heures avec un chargeur rapide, ou depuis le connecteur situé dans la courbure de la carrosserie sous la selle.

Capacité : 2 x 72 V 29 Ah / 4,2kWh (pack double-batterie).

Chargeur rapide : 72 V 10 A.







Accessoires



- Topcase 40 l avec allumage arrière en cas de freinage. Déblocable à distance en cas de Pink Style connecté.

- Housse de protection de selle.

- Support de téléphone.

- Prise USB de recharge pour smartphone.

- Traqueur GPS.



Tarifs



Pink Style Plus 125 cc : A partir de 4.690 euros TTC (à déduire, bonus écologique de l’Etat de 900 euros). Prix valable pour l’achat d’un scooter Pink Style Plus 125 cc équipé d’un pack batterie double et d’un chargeur.

Pour plus d'information



Pink Mobility

Ghislain Lestienne

2 Rue Jean Jaurès

78100 St Germain-en-Laye



Tel : 06 66 00 77 13

Mail :

Site :



Ghislain Lestienne
2 Rue Jean Jaurès
78100 St Germain-en-Laye
Tel : 06 66 00 77 13
Mail : contact@pinkmobility.com
Site : http://pinkmobility.com/









