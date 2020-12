Pink Fly, le maxi scooter électrique de Pink Mobility













Créée et implantée depuis 2016 dans les Yvelines, Pink Mobility produit des scooters électriques à destination des particuliers, des entreprises et des collectivités locales. En 2019, cette société aux capitaux 100% français est entrée dans le Top 5 des marques de scooters électriques les plus vendues en France, avec plus de 1 200 scooters en circulation depuis décembre 2016. Partenaire du leader de la location de deux-roues aux professionnels de la livraison, Pink Mobility est notamment plébiscitée par les livreurs de Domino’s Pizza pour son Pink Up. Elle tisse aussi sa toile sur le marché de la location partagée, comme à Bordeaux avec Yego et une flotte de 250 scooters en libre-service. Avec le Pink Fly, Pink Mobility renforce désormais son positionnement sur le marché du particulier.







3 modes de conduite et une fonction « Boost »



18 mois auront été nécessaires pour mettre au point toute l’électronique de puissance de la chaîne de traction innovante du Pink Fly qui est le premier scooter électrique de sa catégorie à atteindre les 130 km/h en vitesse de pointe. Selon ses concepteurs, la véritable valeur ajoutée du Pink Fly est son contrôleur de 260 ampères en pic et sa nouvelle batterie d’une capacité de 6,7 kWh. De quoi lui offrir autonomie allant jusqu’à 150 km. L’utilisateur de ce scooter dispose en effet de la possibilité de choisir entre 3 modes de conduite : le mode Eco qui limite la vitesse à 70 km/h, le mode Confort avec une vitesse limitée à 90 km/h et le mode Sport, et idéal pour une circulation sur voies rapides et autoroutes, culminant à 130 km/h.



A utiliser notamment pour doubler un véhicule, une fonction Boost permet un surcroit de puissance et de vitesse pendant un laps de temps d’une vingtaine de secondes. Une fonction disponible uniquement pour une autonomie supérieure à 50%. L’autonomie du Pink Fly est de 100 km en mode Sport, de 130 km en mode Confort et de 150 km en mode Eco. Pour recharger la batterie, il faut compter 4 heures pour retrouver 80% de sa capacité et 6 heures pour une charge complète. Une charge réalisée à l’aide d’un simple câble intégré au scooter, à brancher sur une prise 220 V classique.







Une conduite tout confort



Totalement silencieux, ce maxi scooter a été conçu pour une conduite tout confort. Sa batterie fixe intégrée, en partie basse du châssis, garantit ainsi une grande stabilité. Bien campé sur ses roues 14 pouces, le Pink Fly présente un comportement à la fois dynamique et équilibré, offrant notamment une grande stabilité sur autoroute. Par ailleurs, grâce à un jeu d’amortisseurs pneumatiques à l’arrière, la double assise se révèle particulièrement confortable. Un support top case ou un dosseret passager sont disponibles en option, tandis qu’un vaste espace sous la selle permet de ranger un casque intégral ainsi que quelques affaires personnelles.



L’esthétique du scooter a égalent été très travaillée, avec notamment des surpiqures rouges sur la selle, l’ajout d’un cache-bras oscillant en métal mat et des pièces proposées en 5 coloris. Bénéficiant également d’un design épuré, le double écran permet un contrôle de toutes les fonctionnalités du Pink Fly 125 cc : niveau de charge, consommation instantanée d’énergie, vitesse, kilomètres parcourus, modulation du mode de conduite, etc. Enfin, ce nouveau scooter présente un éclairage halogène à l’avant pour une meilleure couverture visuelle de nuit, tandis que les feux full LED à l’arrière garantissent une visibilité optimale par son entourage.





Pour plus d'information



Pink Mobility

Ghislain Lestienne

2 Rue Jean Jaurès

78100 St Germain-en-Laye



Tel : 06 66 00 77 13

Mail :

Site :



Ghislain Lestienne2 Rue Jean Jaurès78100 St Germain-en-LayeTel : 06 66 00 77 13Mail : contact@pinkmobility.com Site : http://pinkmobility.com/









