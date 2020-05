Optare et Arcola Energy lancent un bus 2 niveaux à pile hydrogène









C’est le modèle Metrodecker construit au Royaume-Uni par Optare qui sert de base au nouvel engin. D’une longueur d’un peu moins de 12 mètres, il est débarrassé de l’habituel moteur diesel 4 cylindres Mercedes. Il pourra transporter plus de 90 passagers. Un modèle 100% électrique à batterie de traction est également proposé au catalogue.



GMP



Si l’on sait que l’autonomie du Metrodecker H2 s’inscrira dans une fourchette de 320 à 400 kilomètres, les partenaires n’ont cependant pas communiqué précisément sur les éléments qui composent le groupe motopropulseur. Ils indiquent seulement dans leur document de presse que le bloc d’alimentation à pile à combustible hydrogène prend la place de celui des batteries du Metrodecker EV. Les systèmes H2 et de PAC seront construits par Arcola Energy dans leur usine de fabrication de Liverpool. Par la suite, une nouvelle unité de production sera ouverte à Dundee, au Michelin Scotland Innovation Parc.



International



A l’origine, les Metrodecker H2 ont été développés au Royaume-Uni en pensant à la qualité de l’air sur le territoire. Construits à l’usine d’Optare à Sherburn-in-Elmet, près de Leeds, sur les lignes de production existantes du Metrodecker EV, « ils sont particulièrement adaptés aux itinéraires très fréquentés, longue distance et de grande capacité et complètent l’utilisation de bus électriques à batterie employés sur des itinéraires plus courts », indique Optare. Mais ils seront commercialisés bien plus largement. Le constructeur voit un marché d’exportation important « vers des régions à températures ambiantes élevées, nécessitant une puissance de climatisation élevée ».









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire