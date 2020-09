Nouvelle trottinette électrique Trottix Signature Aspect bois









Signature. Trottix, cette trottinette électrique sera officiellement commercialisée au cours du présent mois de septembre 2020. « Unique en son genre sur le marché, elle apporte un design contemporain et un look distinctif », commente le fabricant, adhérent à l’Avem. Trottix annonce également quelques nouveautés intéressantes.



Moteur puissant



Alimenté par une batterie lithium-ion 8,7 Ah - 36V composée de cellules Samsung, le nouveau moteur roue Brushless sans engrenages monté sur la trottinette électrique Trottix Signature Aspect bois offre une puissance nominale de 350 W. Elle peut au besoin s’élever à 560 W. Et ce, « tout en gardant souplesse et confort de conduite qui sont la marque de fabrique » de l’entreprise, assure Trottix. Pour sa robustesse, l’engin est fabriqué dans des matériaux résistants, comme l’aluminium aéronautique 7075T6, l’inox et l’ABS. La visserie Inox est « couverte de frein filet pour réduire les desserrages intempestifs », précise le fabricant.







Jusqu’à 100 kilos



Avec un moteur puissant, il fallait un freinage à la hauteur. Trottix a donc équipé sa trottinette électrique Aspect bois d’un système de freins à disque avant/arrière de marque TRP avec étriers à double piston. Par défaut, la vitesse maximale de la machine est limitée à 25 km/h. Cette valeur peut au besoin être redescendue à 20 km/h pour satisfaire à la législation de certains pays. L’engin, que son fabricant réserve à un usage par des adultes, peut embarquer une charge jusque 100 kilos. Il pèse lui-même 14,3 kg. Sur le guidon : un écran LCD multifonctions rétro-éclairé. La version Aspect bois est proposé au même prix que la Signature classique : 1.857 euros TTC. En option (+120 euros), elle peut recevoir le module Bluetooth low-energy. Il permet en particulier de verrouiller électroniquement la trottinette avec un smartphone.



Nouveautés



Usinés en France, trottinettes électriques TXS (Signature, et Signature Aspect bois). Adaptables à tous les modèles du fabricant, ils sont vendus par paire au prix de 24,60 euros, avec les vis BTR noires pour les fixer. Trottix prépare quelques surprises qui seront dévoilées officiellement avant la fin de l’année. En plus de nouvelles teintes pour les trottinettes électriques déjà au catalogue, un modèle à 3 roues est dans les cartons. La commercialisation d’une remorque sera également prochainement lancée. Enfin, électrique, et des pneumatiques avec remise à niveau de la pression ; la vérification de tous les serrages, de l’étanchéité et des joints ; le graissage de tous les éléments articulés ; un essai routier ; le nettoyage complet de la machine ; son transport aller et retour.



Pour plus d'information



Trottix



307 Av des Carrières

ZA de la Plaine du Caire III

13830 ROQUEFORT LA BEDOULE



Tel : 04 42 73 74 68

Site :



Commentaires

C’est à mon avis la meilleure machine, conforme aux règles, du marché.

La conception de son train avant avec son pneu avant gonflable et large fait que je n’ai jamais réussi à la prendre en défaut. C’est même plutôt le contraire, elle est capable de passer beaucoup plus vite que ce que j’ose faire avec.

Son freinage avec deux disques est efficace et endurant, ce qui permet d’affronter avec sérénité le trafic automobile, même si un sauvageon me dépasse avant un rond-point et colle le trottoir après la fin de la piste cyclable, je suis sûr de pouvoir m’arrêter si il vient à piler ne pouvant pas s’insérer (c’est malheureusement courant y compris par des conducteurs de voitures électriques - ce matin j’ai bien vu le Dual Motor écrit sur le bas de la malle arrière à droite, en plus de l’avoir bien entendu me remonter avant le rond-point).

Son moteur puissant permet de maximiser les distances à vitesse maxi. permettant d’obtenir des temps de trajet proches de ceux d’une voiture et même sur des trajets favorables à cette dernière (boulevards limités à 50 km/h avec quelques feux par exemple), évidemment en centre-ville, le fait de pouvoir passer du mode piéton au mode deux-roues la rend beaucoup plus pertinente.

Mais ce que j’affectionne le plus, c’est son mode de pliage qui fait que c’est le seul modèle qui dans le train est capable d’occuper des recoins habituellement inutilisés (par exemple à l’arrière d’un siège contre une cloison), ce qui permet d’éviter d’utiliser les racks à vélo et donc de sortir par les portes où il y a des racks où c’est toujours le foutoir.

Il faut ajouter aussi le service maintenance efficace qui me la rend comme neuve.



Résultat des courses à l’heure actuelle 1 km parcouru avec ma Trottix Signature c’est 9 km évités en voiture donc de la pollution et des émissions de GES évités. Les émissions à sa fabrication ont largement été "compensées". quelle déclaration d’amour .... un peu trop non ?



