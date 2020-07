Monaco : Les bornes de recharge exploitées par la SMEG, filiale d’Engie Solutions

En voirie, ce sont 24 bornes construites par des fabricants différents, d’une puissance de 3 à 50 kW, capables de recharger simultanément 2 véhicules électriques, qui viennent d’être confiées à la Société monégasque de l’électricité et du gaz, énergéticien de la Principauté depuis 130 ans.



EVZen



C’est à travers son offre EVZen, que la SMEG assure l’exploitation technique de l’ensemble des bornes du territoire. Cette action, comprenant la maintenance, la supervision et les services à l’utilisateur du parc en voirie existant, est en place depuis la fin avril dernier. Grâce à une mise à niveau des composants et de télécommunication, ce matériel deviendra communicant et télé-opérable. La filiale d’Engie Solutions fera progressivement évoluer sa solution par l’ajout de nouveaux services, comme la détection de présence de véhicules ou l’itinérance.



Evolution du réseau



Bien plus qu’une simple assistance aux utilisateurs qui pourront en cas de besoin joindre téléphoniquement un technicien formé, le rôle de la SMEG sera aussi d’assurer la maîtrise d’œuvre du réseau dans le cadre du schéma directeur visant à augmenter l’offre de recharge en voirie. Il s’agit ainsi de conforter la politique en matière de mobilité propre, au cœur de la stratégie zéro carbone du pays, que la Principauté de Monaco veut ambitieuse.

