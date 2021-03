Mobilité électrique : FEV France lauréat du plan « France Relance »













projet « WIC PACK BATTERIES », FEV France, spécialisé dans l’ingénierie et l’accompagnement dans la démarche R&D des industriels du transport, fait partie des lauréats du secteur automobile sélectionnés en février 2021 dans le cadre du

Pour en savoir plus sur le projet lauréat de notre adhérent, nous avons échangé avec Nadim Andraos, Président de FEV France.





Vers un accroissement des activités de FEV France liées à la mobilité électrique



Nous vous en parlions en octobre dernier au travers de

Dans le cadre du projet soutenu par « France Relance » et fort d’une expérience de plus de 8 ans dans le domaine d’essais batteries, FEV France a décidé d’investir dans un nouveau banc d’essai climatique, lui permettant de poursuivre ses activités dans le domaine de l’électrification du secteur de la mobilité et des marchés adjacents.

La transformation de l’industrie automobile vers une mobilité à zéro émission de CO2, notamment par l’électrification des futurs véhicules, est reconnue comme l’une des priorités de la filière automobile.

« En 2019 déjà, la société avait investi dans un nouveau bâtiment situé dans notre centre technique et siège de Saint-Quentin-en-Yvelines ayant permis d’accroître nos capacités d’essais batteries » annonce Nadim Andraos, Président de FEV France. « Pour répondre à la demande croissante des batteries haute-tension, le nouveau centre de FEV France va être étendu dans le cadre du plan France Relance ».





Le nouveau banc d’essai climatique de FEV France



Le nouveau banc de FEV France permettra de caractériser jusqu’à 2 packs en même temps dans des conditions environnementales extrêmes allant de -40°C à +70°C et viendra en complément des 2 bancs climatiques (-30°C / +70°C) existants. Cet équipement innovant permettra également d’interrompre un test en cours, les techniciens pouvant ainsi réaliser des interventions ou apporter des modifications au dispositif sans avoir à stopper complètement les essais et ainsi les reprendre à leur point d’arrêt. FEV France réalisera des essais de caractérisations électriques sur différents niveaux de charges des packs de batteries. Ces essais fonctionnels en début de cycle aident au développement de la conception du pack de batterie et à la calibration du « Battery Management System » (BMS). Une procédure identique en fin de cycle de développement est également réalisée pour la validation de celui-ci avant de lancer sa mise sur le marché.



« FEV France est indépendant et permet de tester les batteries avant production en série et de les positionner par rapport aux autres batteries concurrentes déjà sur le marché » souligne Nadim Andraos.







Un projet qui accompagne le développement de l’électro-mobilité et générateur d’emplois



La date de démarrage de futurs projets clients est prévue autour de mi-décembre 2021. Avec ce nouveau banc, le centre offrira également la possibilité de répondre aux demandes des marchés adjacents qui souhaitent électrifier leurs groupes motopropulseurs.

La construction et l’exploitation de ce nouveau moyen d’essais permettront de sécuriser une quinzaine d’emplois directs ou indirects en France en considérant à la fois les équipes techniques, commerciales et managériales. Le projet fera de plus appel à divers fournisseurs et aura donc un impact positif sur l’emploi de ces sous-traitants.

Pour plus d'information



FEV

Nadim ANDRAOS

11 rue Denis Papin - CS 70533 Trappes

78197 Saint Quentin en Yvelines Cedex



Tel : 01 30 13 08 15

Mail :

Site :



Nadim ANDRAOS11 rue Denis Papin - CS 70533 Trappes78197 Saint Quentin en Yvelines CedexTel : 01 30 13 08 15Mail : andraos@fev.com Site : www.fev.com









