Du moteur à la batterie, FEV passe au crible les véhicules électriques

















Pour mieux comprendre les activités de FEV, nouvel adhérent à l’AVEM, nous avons interrogé Nadim Andraos, Président de FEV France.





Nadim Andraos, Président de FEV France



Pouvez-vous en quelques mots nous présenter votre société ?



Sur le territoire français, FEV compte 2 filiales de FEV Europe GmbH qui agissent en synergie :

• FEV France SAS créée en 2004,

• FEV STS SAS (Software and Testing Solutions) créée en 2015.



FEV est le partenaire privilégié des acteurs de l’industrie française du transport (constructeurs, équipementiers, laboratoires d’essais, écoles et universités) pour ses 2 domaines d’activités :

• l’ingénierie des Groupes Moto-Propulseurs (GMP) et véhicules : conception moteur et véhicule, essais et calibration du GMP, avec une capacité à gérer des projets clés en main de mise au point de véhicules thermiques, hybrides ou électriques.

• les moyens d’essais et instrumentations : développement, fourniture d’équipements et de logiciels de bancs d’essais jusqu’à la réalisation de centres d’essais clés en main.



Avec plus de 750 collaborateurs en France, FEV est aujourd’hui le leader français dans le domaine du développement des motorisations (services de mise au point des technologies pour l’industrie automobile et des équipements de bancs d’essais). L’implantation française permet à FEV d’être au plus près de ses clients français. FEV fournit ainsi son expertise d’ingénierie, ses services et ses équipements pour le développement des GMP innovants qu’ils soient thermiques, hybrides ou électriques. Nous proposons des solutions à la pointe de la technologie, toujours plus respectueuses de l’environnement avec un haut niveau d’exigences en termes de qualité, de respect des délais, de sécurité, de performances et de fiabilité.

La filiale française gère également l’ingénierie nearshore déjà installée à Casablanca, au Maroc.





Depuis quand êtes-vous actifs dans le secteur de l’électro-mobilité ?



Depuis 10 ans, FEV group s’est lancé dans le secteur des véhicules électriques avec des études sur le BMS (Battery Management System). Nous avons développé des batteries pour des prototypes et des démonstrateurs de petites séries notamment pour des constructeurs français.

Nos applications ont acquis en maturité, nous permettant de mener depuis quelques années des projets de développement et de production de batteries grandes séries.

FEV a développé une flotte de véhicules électriques en Allemagne sur la base d’une FIAT 500. Ces véhicules 100% électriques sont opérationnels et disponibles à l’essai.



Dans le cadre du développement de son activité en France, FEV group s’appuie sur l’expertise des 2 centres d’essai de FEV France à Saint-Quentin-en-Yvelines et à Rouen (technopôle de Madrillet). Depuis plus de 10 ans, nous nous focalisons sur le renforcement de notre croissance dans le domaine de l’électrification des véhicules et notamment le développement et les essais de batteries.

Nous investissons dans des moyens d’essais aussi bien pour des moteurs électriques que pour des batteries.





En quoi consiste votre nouveau centre de développement de mobilités futures situé à Saint-Quentin-en Yvelines ? A qui s’adresse-t-il ?



En 2020, FEV France s’est doté d’un nouveau bâtiment de 600 m² dédié uniquement aux essais de batterie, basé sur son site historique de Saint-Quentin en Yvelines : nous avons investi dans 8 bancs d’essai pour les packs / modules et de 300 voies pour essais de cellules.





Moteur électrique sur un banc d’essai



Le nouveau centre est consacré à tout ce qui est lié à « l’e-mobilité, la traction électrique, en incluant batteries, machines électriques, électronique de puissance, et le BMS (Battery Management System) ».

Le bâtiment a été construit selon la norme ISO 14001 qui impose de couvrir l’ensemble du cycle de vie de l’essai, de l’arrivée du spécimen à tester jusqu’à son départ, tous les déchets générés étant triés et traités. Il en va de même pour les moyens d’essais qui sont optimisés.

C’est afin d’accompagner au mieux les acteurs majeurs de l’automobile dans ces nouveaux défis environnementaux et sociétaux que FEV a développé un centre d’essais polyvalent, permettant de répondre aux besoins et exigences d’aujourd’hui et de demain des centres de R&D des constructeurs et des équipementiers. Ce nouvel outil s’articule autour 2 piliers : des moyens techniques high-tech et des experts en batterie, en motorisation électrique et en électronique, afin d’offrir une flexibilité optimale et couvrir ainsi tous les types de motorisations, associée à un haut niveau d’automatisation.



Grâce à ces nouveaux moyens d’essais de dernière génération et l’expertise de nos bureaux d’étude, nous devenons le leader en France de l’électrification, aux côtés de nos clients, les constructeurs automobiles.





Comment accompagnez-vous les constructeurs automobiles ? Quels services leur proposez-vous ?



D’abord en leur donnant accès à une expertise basée sur une multitude de cas d’études.

Cette expertise est la combinaison de connaissances accumulées au travers de tous les projets internes et clients que nous avons eus.

Elle est aussi le résultat de programmes de recherche : FEV est très proche en particulier de la prestigieuse université de Aachen, RWTH (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule).



Ensuite en leur offrant un service global, combinant nos centres de développements et nos équipes présentes chez le client. Cela permet à nos clients de bénéficier d’une grande flexibilité dans leur relation avec nous et d’avoir une vision plus détaillée sur les différents marchés.



Enfin, en les accompagnant partout dans le monde, car nous sommes sur tous les continents. Nous sommes en Europe, aux Etats-Unis, au Brésil, en Chine, au Japon, en Inde, dans tous les cas avec des centres techniques, et avec des bureaux dans bien d’autres pays. C’est essentiel aujourd’hui, les constructeurs ont besoin qu’on les accompagne dans les différents pays où ils ont des implantations.





Les batteries sont un enjeu majeur pour les constructeurs, comment voyez-vous l’évolution de ce marché dans les années futures ?



Notre position est proche de celle adoptée par les constructeurs automobiles en France ou par des bureaux d’études indépendants.

Malgré la part importante de véhicules thermiques sur le marché automobile, nous assistons à un développement de plus en plus poussé de la technologie 100% électrique ou hybride.

Le marché connaît un développement d’une large gamme d’applications électrifiées. Ces systèmes diffèrent d’un point de vue du type d’utilisation (systèmes hybrides moyenne gamme ou plug-In ou tout électrique), mais aussi au niveau de la capacité de leurs batteries.

Par conséquent, nous avons sur le marché une forte diversité de batteries, de celles à petite capacité mais à forte sollicitation à celles à forte capacité avec contraintes de fiabilité et d’autonomie très sévères.







Test de cellules



Grâce à notre centre de développement de mobilités futures, FEV est aujourd’hui capable de décupler les capacités actuelles d’essais, avec plus de 300 tests de cellules, de combiner les bancs batterie avec les bancs de motorisations électriques et classiques et d’intégrer à cet ensemble des modèles de simulation afin de représenter le véhicule complet. Ainsi, à travers son expertise logicielle associée à sa connaissance de la motorisation électrique, FEV permet la réalisation d’essais d’une grande complexité associée à une automatisation poussée, et également, par la simulation, une réduction des essais au banc.

Le futur de l’automobile s’écrit en France, mais aussi en Europe. FEV France et ses experts participent à des programmes de développements et d’essais de constructeurs européens, ce pôle de compétences représentant une vraie valeur ajoutée pour l’e-mobilité.





Je remercie Nadim Andraos pour le temps consacré à cet entretien très enrichissant. Spécialisé dans l’ingénierie et l’accompagnement dans la démarche R&D des industriels du transport, le groupe allemand FEV est présent sur le territoire français au travers de ses filiales FEV France SAS et FEV STS SAS.Pour mieux comprendre les activités de FEV, nouvel adhérent à l’AVEM, nous avons interrogéJe remercie Nadim Andraos pour le temps consacré à cet entretien très enrichissant.





Pour plus d'information



FEV

Nadim ANDRAOS

11 rue Denis Papin - CS 70533 Trappes

78197 Saint Quentin en Yvelines Cedex



Tel : 01 30 13 08 15

Mail :

Site :



Nadim ANDRAOS11 rue Denis Papin - CS 70533 Trappes78197 Saint Quentin en Yvelines CedexTel : 01 30 13 08 15Mail : andraos@fev.com Site : www.fev.com









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire