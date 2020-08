Mahle lance sa nouvelle génération de motorisation pour vélo électrique

Composé d’un moteur de moyeu de roue, d’une batterie et d’unités de commande, le système d’entraînement X35+ se montre particulièrement compact. De quoi l’implanter discrètement sur un vélo conventionnel, au point que le deux-roues trahira peu la présence d’une assistance électrique.



Ne pas suivre la tendance



Pour parvenir à un ensemble utile sans encombrement superflu, Mahle a fait le choix de laisser de côté la course à la puissance. Résultat, le kit complet, en intégrant la batterie lithium-ion d’une capacité énergétique de 245 Wh, ne pèse que 3,5 kilos. Simple dans sa configuration, le système X35+ « est donc parfaitement adapté aux applications sportives et de loisirs ainsi qu’à la mobilité quotidienne », assure Mahle. Au besoin, un pack prolongateur d’autonomie de 208 Wh est disponible en option.



Connectivité intégrée



La simplicité de l’ensemble et un poids serré n’empêche pas au système d’entraînement X35+ de jouer la carte de la modernité et de la connectivité. Mahle a développé sa propre application qui interagit avec les principaux composants. Le cycliste dispose ainsi d’une foule de données : « A quelle distance et à quelle vitesse il a roulé, combien d’assistance électrique a été nécessaire pendant le trajet, son pouls pendant le cyclisme, et même l’autonomie de croisière et les besoins d’entretien », cite en exemple l’équipementier allemand. Parmi les autres fonctions apportées : protection antivol, GPS, enregistrement des trajets, modification des niveaux d’assistance, connexion avec le smartphone en Bluetooth, etc.

