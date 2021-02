Les voitures électriques ne peuvent remplacer les modèles essence ?













voiture électrique accumule environ 8.500 kilomètres par an. C’est 2 fois moins que les modèles à motorisation essence. Les rédacteurs sont tentés d’en déduire que les VE ne peuvent remplacer les voitures particulières thermiques.



Une étude basée sur la consommation électrique



Les auteurs de l’enquête s’étonnent de parvenir à des chiffres sur l’utilisation des véhicules électriques très contradictoires avec les études jusque-là publiées sur le sujet. Ils estiment que les précédents travaux s’appuient sur des panels trop réduits ou sur des électromobiliens plus engagés ayant fait installer chez eux des systèmes de recharge plus puissants qu’une prise domestique. Pour ce nouveau rapport, les rédacteurs mandatés par le bureau national américain de la recherche économique ont brassé quelque 12 milliards de relevés de consommation électrique sur un échantillon de 362.945 ménages californiens.



En chiffres



Confirmant les estimations de l’agence pour la qualité de l’air en Californie, le document récemment mis à disposition souligne que plus de 85% des recharges sont effectuées à la maison. Ses auteurs précisent même que ces opérations sont concentrées sur la tranche horaire 22h00-6h00. « Ce qui correspond au fait que les ménages rechargent leurs véhicules électriques lorsqu’ils rentrent chez eux et les laissent branchés toute la nuit », commentent-ils. Les rédacteurs constatent que la régénération des packs fait augmenter la consommation journalière électrique des ménages électromobiliens de 2,9 kWh par jour, contre 7,2 à 8 kWh retenus par d’autres études. Chez les propriétaires de Tesla, l’impact est presque doublé, avec une moyenne de 5,7 kWh par 24 heures. A l’opposé, du fait d’une batterie de moins forte capacité énergétique, les propriétaires d’hybrides rechargeables ne connaissent une augmentation de leur consommation électrique quotidienne que de 2,2 kWh.



Explications



Les enquêteurs ont cherché des explications à la moindre utilisation des véhicules électriques par rapports aux modèles essence, suggérant que l’écosystème autour du VE n’est peut-être pas mature. Est-ce le tarif de l’électricité qui est prohibitif en Californie ? Est-ce le fait de cantonner les VE au rôle de seconde voiture dans les ménages ? Est-ce l’infrastructure de recharge externe, associée à l’anxiété d’une autonomie trop chiche, qui et en cause ? Les chercheurs du bureau américain ont préféré ne pas trancher. Selon une étude publiée par le bureau national américain de la recherche économique , uneaccumule environ 8.500 kilomètres par an. C’est 2 fois moins que les modèles à motorisation essence. Les rédacteurs sont tentés d’en déduire que les VE ne peuvent remplacer les voitures particulières thermiques.Les auteurs de l’enquête s’étonnent de parvenir à des chiffres sur l’utilisation destrès contradictoires avec les études jusque-là publiées sur le sujet. Ils estiment que les précédents travaux s’appuient sur des panels trop réduits ou sur des électromobiliens plus engagés ayant fait installer chez eux des systèmes deplus puissants qu’une prise domestique. Pour ce nouveau rapport, les rédacteurs mandatés par le bureau national américain de la recherche économique ont brassé quelque 12 milliards de relevés de consommationsur un échantillon de 362.945 ménages californiens.Confirmant les estimations de l’agence pour la qualité de l’air en, le document récemment mis à disposition souligne que plus de 85% des recharges sont effectuées à la maison. Ses auteurs précisent même que ces opérations sont concentrées sur la tranche horaire 22h00-6h00. « Ce qui correspond au fait que les ménages rechargent leurslorsqu’ils rentrent chez eux et les laissent branchés toute la nuit », commentent-ils. Les rédacteurs constatent que la régénération des packs fait augmenter la consommation journalièredes ménages électromobiliens de 2,9 kWh par jour, contre 7,2 à 8 kWh retenus par d’autres études. Chez les propriétaires de Tesla, l’impact est presque doublé, avec une moyenne de 5,7 kWh par 24 heures. A l’opposé, du fait d’une batterie de moins forte capacité énergétique, les propriétaires d’hybrides rechargeables ne connaissent une augmentation de leur consommationquotidienne que de 2,2 kWh.Les enquêteurs ont cherché des explications à la moindre utilisation despar rapports aux modèles essence, suggérant que l’écosystème autour du VE n’est peut-être pas mature. Est-ce le tarif de l’qui est prohibitif en? Est-ce le fait de cantonner les VE au rôle de secondedans les ménages ? Est-ce l’infrastructure deexterne, associée à l’anxiété d’une autonomie trop chiche, qui et en cause ? Les chercheurs du bureau américain ont préféré ne pas trancher.









Commentaires

Le cas étasunien est difficilement comparable au cas européen. Notamment en ce qui concerne la Californie. Étalement urbain, vastes contrées, pas ou peu de transports en commun. D’autant plus quand je lis par ailleurs que quelqu’un en France en est a sa 3° voiture électrique et fait 35.000 kilomètres par an. Chacun doit trouver son véhicule en fonction de son environnement.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire