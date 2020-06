Les vélos à assistance électrique de Peugeot en vente en ligne









Peugeot Design Lab, et assemblés à l’usine Cycleurope de Romilly-sur-Seine dans l’Aube, ces VAE forment une gamme qui s’étend du modèle urbain jusqu’au VTT. Dans son communiqué, Peugeot se réjouit d’être « la seule marque au monde à proposer une offre de mobilité globale électrifiée : voitures, véhicules utilitaires, scooters et vélos ».



Alors que les marchands de cycles sont actuellement très pris par l’VAE Peugeot, ainsi que dans les magasins Vélo & Oxygen. Choisir un point de vente proche de chez soi, c’est aussi encourager les acteurs commerciaux locaux et s’assurer de leur disponibilité ultérieure pour l’entretien et la réparation.



Pour un vélo à assistance électrique urbain et compact, c'est le modèle eLC01 (1.449 euros TTC) que le Lion préconise, présenté dans un style Neo-Retro. Sa batterie de 400 Wh le dote d'une autonomie jusqu'à 70 kilomètres. Egalement idéal pour la ville, l'eC02 peut recevoir un pack de 300 Wh (1.799 euros) pour un rayon d'action jusqu'à 80 km, ou 400 Wh (1.999 euros) pour 110 km. Les VAE eT01 D8 et eT01 Sport (2.299 euros) sont des « tout chemin » polyvalents, disponibles avec un cadre sport ou mixte. Ils embarquent une batterie de 400 Wh de capacité énergétique pour une autonomie jusqu'à 110 km. La gamme se complète du VTTAE eT01 FS PowerTube (3.699 euros) au pack intégré 500 Wh qui contribue à son style épuré et permet de compter au mieux sur 130 km après recharge complète.









