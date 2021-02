Les bus électriques de grande capacité arrivent à Cannes













David Lisnard, le Maire de Cannes et Président de l’agglomération, explique les raisons qui ont poussé Cannes Pays de Lérins à aller plus loin que les obligations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « Les transports publics sont sans doute la partie la plus visible de la transition énergétique qu’il nous soit donné de voir en tant que citoyen. C’est pourquoi au vu de l’urgence climatique qui doit s’imposer comme une réalité incontournable, l’Agglomération Cannes Lérins se mobilise afin d’apporter des réponses écologiques concrètes. »







Les avantages du GX 337 ELEC d’Heuliez



Pour ses bus électriques de grande capacité, qui viennent compléter les 6 minibus électriques déjà affectés sur 3 lignes du centre-ville de Cannes, Cannes Pays de Lérins a fait le choix du GX 337 ELEC fabriqué par Heuliez. Susceptible d’accueillir 90 passagers, ce bus offre un maximum de confort et de luminosité naturelle aux usagers. Il respecte par ailleurs l’évolution règlementaire R100-02 concernant la sécurité des batteries qui doivent répondre à plusieurs critères : vibrations ; choc thermique et cycles thermiques ; choc mécanique et intégrité ; résistance au feu ; résistance aux courts-circuits externes, à la surcharge et à la décharge excessive ; résistance à la surchauffe.



D’une longueur de 12 mètres, le GX 337 ELEC est équipé d’un moteur d’une puissance de 160 kW avec un couple de 2500 Nm. Un moteur alimenté par des batteries haute énergie lithium-ion NMC d’une capacité énergétique de 350 kWh. Des batteries intégrées au pavillon et dans le compartiment arrière, ce qui laisse le maximum de place pour les passagers. L’autonomie du bus est suffisante pour effectuer le service d’une journée sans ravitailler. La recharge lente s’effectue la nuit au dépôt via une prise de type 2 Combo CCS, à une puissance maximale de 100 kW. Moins polluant, plus accessible et plus spacieux, ce bus de dernière génération va rendre le service de transport public de l’agglomération Cannes Pays de Lérins encore plus performant et agréable.







Un choix plus large de bus zéro émission



Pour autant, les bus 100% électriques ne constituent pas la seule option choisie pour renouveler la flotte du réseau Palm Bus. Si, dès cette année, une expérimentation du biocarburant sera menée sur certains bus, l’agglomération Cannes Pays de Lérins souhaite surtout s’orienter vers l’hydrogène et prévoit d’acquérir 72 véhicules alimentés par de l’hydrogène, à raison de 5 à 8 bus par an sur la période 2023-2032. Cette démarche innovante et volontariste sera complétée par la création sur le territoire d’une unité de production d’hydrogène vert qui permettra non seulement d’approvisionner les bus du réseau, mais aussi des bennes de collecte de déchets, des bateaux assurant la liaison vers les îles de Lérins et même des hélicoptères assurant la liaison Cannes-Saint Tropez.



Avec ce renouvellement complet de la flotte des 98 bus actuels de son réseau, Cannes Pays de Lérins a bien engagé son Plan de Protection de l’Atmosphère. Ceci d’autant plus que d’autres actions concrètes en matière de mobilité ont également été lancées comme l’acquisition de 9 véhicules électriques pour les missions de ses agents, une dynamique qui se poursuivra et s’intensifiera dans les mois et les années à venir. Par ailleurs, cet engagement se déploie également à l’échelle du Pôle Métropolitain Cap Azur, avec 109 bornes de recharge pour véhicules électriques implantées sur le territoire du Pôle depuis février 2018. Ce réseau Wiiiz exploité par Izivia obtient d’ailleurs des résultats très prometteurs par rapport aux autres réseaux français.





Commentaires

"Moins polluant", même pas sûr :

- plus lourd --> plus d’usure des pneus (problématique bien connu des exploitants),

- plus lourd --> puissance et couple de freinage requis supérieurs, au final un bus thermique avec un ralentisseur hydraulique n’use pas plus ses freins (problématique bien connu des exploitants),

- moins capacitaire --> plus de bus nécessaires en pointe (problématique bien connu des exploitants).



Par contre en terme d’émissions de GES, effectivement il fait mieux qu’un bus diesel même si il faut intégrer que pour arriver à une capacité de 90 personnes Heuliez a recours à des matériaux plus légers plus émetteurs de GES à la fabrication (structure et carrosserie).



Par contre, une chose est sûre pour réduire la pollution et les émissions de GES, un bus plein, même diesel, est plus efficace que des voitures électriques même pleines. a souligner que ces Bus sont construits en France ,à Cerizay dans les Deux Sèvres,par Heuliez .Bravo à l’Agglo Cannes Lérins d’avoir acheté Français ,notre industrie a bien besoin de se relever.On peut espérer que la plupart des composants sont fabriqués en France ou en Europe,sauf peut ètre les batteries.Bravo Heuliez d’avoir développé une chaine de fabrication de Bus électriques.

@Phenix83

Heuliez Bus est implanté à Rorthais commune associée de Mauléon dans les Deux-Sèvres.

A Cerizay c’était Heuliez dont Heuliez bus a été dissocié depuis 1979.

Les batteries sont assemblées dans la Vienne (département limitrophe) à partir de cellules asiatiques. @Christophe ,merci de cette précision .Dommage que la MIA de Heuliez n’a pas connu le succès escompté ,cela aurait créé une activité économique intéressante pour cette partie ouest de la France .



