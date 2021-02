Le système modulaire Leclanché de batteries pour poids lourds

INT-39 Energy, c’est la désignation de cette batterie lithium-ion tout-en-un à haute énergie et fabriquée en Europe. Son usage ? Permettre de faciliter la sortie de nouveaux modèles de camions, autobus, autocars, véhicules de services municipaux, engins de construction ou agricoles électriques neufs. Autre cible : le rétrofit de modèles thermiques d’occasion. Anil Srivastava, PDG de Leclanché, présente cette solution comme « sûre et efficace ».



X packs 39,4 kWh



Certifié selon la norme ECE R-100.02, et classé au niveau de protection IP65, le pack INT-39 Energy est composé de modules M2 assemblés en Suisse à Yverdon-les-Bains avec des cellules lithium-ion NMC 60 Ah. Ces dernières sont fabriquées par Leclanché en Allemagne dans son usine de Willstätt, à moins de 15 km de Strasbourg. Disponible sous la forme d’un caisson avec une tension nominale de 657 volts comprenant le système de gestion BMS, il offre une capacité énergétique de 39,4 kWh. Les packs peuvent être assemblés jusqu’à 8 unités, pour un total de 315,2 kWh. Leur forme les destine plus particulièrement à une installation en lieu et place des traditionnels réservoirs de gazole sur les poids lourds. Ce qui n’empêche pas de les placer ailleurs, et notamment sur le toit de certains engins, dont les autobus et autocars.



8.000 cycles



Leclanché assure que la durée de vie de ses cellules s’élève à 8.000 cycles de décharge/recharge. En d’autres termes, une composition de pack INT-39 Energy dimensionnée pour une autonomie d’environ 200 kilomètres permettrait sur le papier d’accumuler 1,6 millions de km. La documentation avance même 10.000 cycles avant de tomber sous le seuil de 70% de la capacité de départ. Une performance résultant d’un système de refroidissement liquide bien étudié. S’y ajoute une protection contre les risques thermiques. Ainsi, l’architecture INT-39 Energy est exploitable sous toutes les conditions météorologiques. D’un poids de 372 kg, le pack s’inscrit dans un pavé de 1,266 mètre de long, 0,61 m de large, pour une hauteur de 0,40 m.



Pour une nouvelle génération de poids lourds électriques



« INT-39 Energy est une batterie lithium-ion à haute énergie, sûre et efficace, qui permet aux constructeurs de véhicules commerciaux de concevoir et de mettre sur le marché plus facilement des véhicules électriques à zéro émission », commente Anil Srivastava. Le PDG de Leclanché estime que « cette solution modulaire prête à l’emploi devrait permettre de conduire une nouvelle génération efficace de véhicules électriques ». En option, un outil IdO (Internet des objets) qui permet de surveiller en temps réel l’état des batteries et d’enregistrer différentes informations en cours d’utilisation. De quoi faciliter la gestion de flottes de poids lourds équipés avec les modules Leclanché. A la clé, un coût total d’exploitation abaissé.

