Le monde en manque de vélos

Avec la crise du coronavirus, la production de vélos, à assistance électrique ou non, s’est retrouvée à l’arrêt pendant plusieurs semaines. Le redémarrage des lignes d’assemblage ne suffit pas à servir une demande qui explose, notamment en France.



Prise de conscience



De plus en plus persuadés que leurs modes de déplacements ont une influence sur divers fléaux mondiaux, de nombreux citoyens se sont tournés vers le vélo. Et ce, d’autant plus que des pistes cyclables ont été aménagées, parfois temporairement, dans les rues des grandes villes. En France, ce phénomène est accentué par des aides à l’achat de nouveaux deux-roues ou à la révision de ceux qui dormaient dans les garages des particuliers. Résultat : les boutiques de cycles reçoivent un grand nombre de clients.



Des délais à rallonge



Les associations de promotions de la bicyclette ont prévenu depuis des mois du risque de pénurie si les fabricants n’anticipaient pas un nouveau boum des ventes. La crise sanitaire, dont nous ne sommes toujours pas sortie, a amplifié brusquement la demande devant une filière en complète désorganisation. Au manque de stocks en vélos se sont ajoutés des problèmes de disponibilités des pièces. C’est parfois un équipement ou un accessoire seul qui bloque les chaînes d’assemblage. Espérons que les citoyens aujourd’hui volontaires sauront se montrer patients.

