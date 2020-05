Lancement des précommandes pour le scooter RedE 2GO









RedE lance aujourd’hui, lundi 18 mai, les précommandes de son nouveau scooter le RedE 2GO.



RedE en profite également pour dévoiler les caractéristiques techniques de son nouveau scooter électrique haut de gamme.





ROULER PENDANT UN MOIS SANS RECHARGER



Le RED.E BBI© (système intelligent de gestion de batteries multiples) gère simultanément les 4 batteries interconnectées proposant en tout 12 kWh embarqués dans le redE 2go. Cette gestion intelligente des batteries permet d’optimiser l’autonomie du scooter.



Le RedE 2GO affiche 220 km d’autonomie en équivalent 100cc et 300 km en 50cc. Avec cette autonomie, la peur de se retrouver les batteries déchargées sur le bord de la route devient de l’histoire ancienne. D’ailleurs, avec le système RED.E BBI©, si l’une des batteries tombe en panne les autres continuent à fonctionner normalement.



Les batteries ont une durée de vie de 2 500 cycles, ce qui représente 180 000 km soit 10 ans d’utilisation au lieu de 3 ou 4 ans ordinairement. En outre, la recharge des batteries ne dure que 4 heures et s’arrête automatiquement une fois les batteries complètement rechargées.





SECURITE ET CONFORT



Le RedE 2GO est conçu pour ne connaître aucune panne. En effet, le RED.E SODB©, ordinateur de bord développé par la marque, détecte en amont les pièces qu’il faudra faire réparer avant même qu’elles ne soient défectueuses. Ceci permet au propriétaire du RedE 2GO de programmer à l’avance ses révisions ce qui facilite l’organisation de son agenda serré. Le possesseur du véhicule a un accès permanent aux résultats de ces diagnostics prédictifs de l’état des pièces via son smartphone et RedE App. Cette application, actuellement non disponible, sortira en même temps que le véhicule. RedE App est le sésame qui donne au propriétaire l’accès à toutes les informations en temps réel sur l’état de son RedE 2GO : état des pièces du véhicule, charge des batteries, localisation GPS du scooter, et tout événement affectant le deux roues.



L’utilisateur est immédiatement notifié des incidents impactant le scooter en son absence : un chauffeur maladroit qui renverse son deux roues ou un individu qui tente de le dérober. L’antivol bloque instantanément les roues. Soucieux d’assurer la sécurité du conducteur, RedE a intégré dans son nouveau véhicule un système alertant automatiquement les secours en cas d’accident.



L’application RedE App permet au RedE 2GO de se verrouiller automatiquement lorsque le conducteur s’éloigne, et de se réactiver à son approche pour une prise en main fluide et naturelle. Bien sûr, ces actions peuvent être réalisées à distance par le propriétaire à l’aide de l’application. Le propriétaire garde le contrôle de son scooter en toutes circonstances.



Pour une agréable expérience de conduite, RedE a intégré au cockpit un tableau de bord avec écran 7". Toutes les informations utiles s’y affichent avec fluidité. Le conducteur pourra suivre le meilleur itinéraire pour arriver à destination avec la navigation GPS connectée en 4G. Il trouvera aussi sur la carte l’emplacement des bornes de recharge les plus proches.







De nombreux possesseurs de scooter ont, un jour, été découragés par une pente inaccessible les obligeant à descendre de leur engin pour le pousser à bout de bras. Ces épisodes douloureux feront partie du passé. En effet, le RedE 2GO pourra gravir des pentes de 60 % grâce à l’ajustement automatiquement de la puissance en montée.





PRECOMMANDES ET PRIX



Le véhicule sortira cet été dans sa version 50cc à partir de 3 990 EUR TTC avec une batterie. Le modèle 125cc sortira peu de temps après.



Le véhicule sortira cet été dans sa version 50cc à partir de 3 990 EUR TTC avec une batterie. Le modèle 125cc sortira peu de temps après.

Pour précommandez votre scooter RedE 2 GO, rendez-vous sur https://redescooter.com/next-scooter





Pour plus d'information



RedE



136 rue de la Côte

54000 NANCY



Site :



136 rue de la Côte54000 NANCYSite : https://redescooter.com/









