RedE 2GO, le 1er scooter électrique avec une autonomie de 300 km









nouveau scooter électrique : le RedE 2GO.



Le RedE 2GO est le 1er scooter électrique entièrement connecté et le tout 1er au monde à atteindre la barre des 300 km d’autonomie réelle.



Motorisé en équivalent 50cc puis en 125cc, ce scooter électrique ultra connecté sera proposé dans 2 versions :



• un modèle conçu pour la livraison des professionnels ;

• et un autre à 2 sièges pour les particuliers.







Fruit d’un long investissement



Valentin DILLENSCHNEIDER, Cofondateur de RedE explique que « Chez RedE pour aller plus loin nous prenons d’abord notre temps. Le travail d’orfèvrerie de nos équipes de R&D pendant 3 ans nous a mené sur des chemins inédits et des défis à haute valeur technologique. Avec notre prochain scooter électrique ultra connecté nous voulons repousser les limites de la liberté et de la sécurité sur deux-roues ».



300 km d’autonomie réelle, une première mondiale



Le RedE 2GO aura la particularité d’embarquer 4 batteries interconnectées. Celles-ci fonctionnent intelligemment ensemble pour atteindre sur le scooter équivalent 50cc roulant à une vitesse de 45 km/h une autonomie réelle de 300 km selon RedE. D’après le constucteur, le procédé permet en outre de rallonger la durée de vie des batteries de 50 %, soit 2 500 cycles au total.



1er scooter électrique au monde entièrement connecté



La connectivité du scooter marque également une nouvelle étape. Tous les composants électriques du RedE 2GO seront interconnectés grâce au RedE SODB, un ordinateur de bord développé par le constructeur. Cette interconnexion des pièces du véhicule apporte des fonctionnalités sécurisantes pour le conducteur :



• Diagnostics prédictifs de l’état des pièces ;

• Système gyroscopique intelligent réglant la puissance du moteur en montée ;

• Alerte automatique des secours en cas d’accident.



Pour être notifié du lancement du scooter, inscrivez-vous sur :

https://redescooter.com/next-scooter/



A l’été 2020, le constructeur français et adhérent de l’AVEM, RedE lancera sonLe RedE 2GO est leet le toutMotorisé en équivalent 50cc puis en 125cc, ce scooter électrique ultra connecté sera proposé dans• un modèle conçu pour la livraison des professionnels ;• et un autre à 2 sièges pour les particuliers.Valentin DILLENSCHNEIDER, Cofondateur de RedE explique que «».Le RedE 2GO aura la particularité d’embarquerCelles-ci fonctionnent intelligemment ensemble pour atteindre sur le scooter équivalent 50cc roulant à une vitesse de 45 km/hLa connectivité du scooter marque également une nouvelle étape. Tous les composants électriques du RedE 2GO seront interconnectés grâce au RedE SODB, un ordinateur de bord développé par le constructeur. Cette interconnexion des pièces du véhicule apporte des• Diagnostics prédictifs de l’état des pièces ;• Système gyroscopique intelligent réglant la puissance du moteur en montée ;• Alerte automatique des secours en cas d’accident.





Pour plus d'information



RedE



136 rue de la Côte

54000 NANCY



Site :



136 rue de la Côte54000 NANCYSite : https://redescooter.com/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire