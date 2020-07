La métropole de Lille démarre son train électrique solaire









La Métropole Européenne de Lille qui a fait l’acquisition du train électrique SOIOS Sunshuttle équipé de panneaux solaires, démarre son exploitation. Distribué par la société Mobilité Plus, il remplace un modèle diesel.



Homologué route



Référencé à la centrale d’achat du transport public (CATP), ce train électrique peut être acquis par les collectivités sans avoir à lancer un appel d’offre. C’est le premier train électrique homologué pour la route et adapté pour le transport collectif. La locomotive tracte un, deux ou trois wagons, chacun transportant 20 passagers assis, pour un total de 60 personnes.



Solaire



Chaque toit est recouvert de panneaux solaires, augmentant l’autonomie du train de 10 kilomètres par heure d’ensoleillement. Ce train est classé en catégorie 3 lui permettant de grimper des pentes jusqu’à 15% à pleine charge. De plus, il est équipé d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.Son design moderne et ses équipements font définitivement oublier les trains diesel polluants.



Concentré d’innovations technologiques



Le train SOIOS Sunshuttle est un concentré d’innovations technologiques destinées à réduire les émissions de gaz à effets de serre et à répondre à la demande croissante des collectivités soucieuses de réduire leur impact environnemental. « Nous sommes fiers de participer à la transition énergétique du transport grâce à des innovantes intelligentes », se félicite Christopher Dubais, président de Mobilité Plus.



Mobilité Plus



Fondée en 2006 par Christopher Dubais, la société Mobilité Plus est leader du transport électrique de proximité en France. L’entreprise commercialise une gamme complète de véhicules électriques, individuels, collectifs et utilitaires, afin de répondre aux questions de déplacement de proximité tout en adoptant une démarche responsable vis-à-vis de l’environnement et de la société.





Pour plus d'information



Mobilité +



155, rue de Faubourg Saint Honoré75008 PARISTel : 01.42.56.15.87Mail : contact@mobiliteplus.fr Site : http://www.mobiliteplus-transport.fr









