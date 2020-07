La Citroën Ami - 100 % ëlectric fait son entrée chez Darty











Rencontre avec Clément Yern, le Directeur du Magasin Darty Notre-Dame à Nice, l’un des premiers à accueillir physiquement la Citroën Ami – 100% ëlectric. Il évoque les raisons de ce partenariat à première vue insolite, mais qui répond à la volonté du groupe de faire des nouvelles solutions de mobilité urbaine l’un des axes futurs de son développement.





Clément Yern, qu’est-ce qui a incité Darty à commercialiser la Citroën AMI – 100% ëlectric ?







Chez Darty nous sommes déjà très présents sur la mobilité urbaine électrique où nous sommes leader sur le marché de la trottinette et en bonne position sur celui du vélo électrique. Le Groupe FNAC – Darty a noué un partenariat avec Citroën et l’Ami – 100% ëlectric arrive en complément de notre gamme. Aujourd’hui, nous sortons des sentiers battus avec ce produit très innovant qui est à même de mettre fin au monopole de la Renault Twizy sur ce créneau de la mobilité urbaine. Ici, dans notre magasin situé en plein cœur de Nice, nous avons toujours aimé présenter des produits novateurs et nous avons eu l’exclusivité de sa présentation physique dans le département. La Citroën Ami – 100% ëlectric ne sera même pas présente dans les concessions de la marque qui la commercialise uniquement sur internet.



Pouvez-vous nous présenter les principales caractéristiques de ce véhicule qui bouscule les codes établis ?



D’abord, c’est un véhicule 100% électrique qui possède une autonomie de 75 km. Sa batterie est rechargeable en 3 heures sur une prise de courant standard. C’est une voiture qui ne nécessite pas de permis de conduire et qui est accessible à partir de 14 ans. C’est aussi un véhicule qu’il est très facile de personnaliser. Nous commercialisons 4 Kits à poser facilement soi-même et qui incluent plusieurs éléments pour l’intérieur et l’extérieur. Pour ceux qui souhaitent une personnalisation encore plus poussée, nous proposons également 2 Packs dont la pose est confiée à des professionnels avant livraison.



Une réponse aux nouveaux enjeux de déplacement en ville







Ce véhicule électrique répond à des préoccupations environnementales. Pensez-vous qu’il constitue aussi une réponse aux nouveaux enjeux de déplacement en ville?



C’est une voiture qui est faite pour l’urbain mais aussi pour le péri-urbain puisqu’avec 75 km d’autonomie l’on peut rester en ville mais aussi en sortir. Nous pensons que sur ce créneau il existe un véritable marché, soit comme une seconde voiture mais aussi pour les jeunes à qui elle offre une plus grande sécurité qu’un scooter, ce qui rassure leurs parents. Par ailleurs, elle intéresse également des personnes d’un certain âge qui souhaitent avoir une voiture plus petite pour circuler en ville avec plus de facilité.



Vous proposez la Citroën AMI – 100 ëlectric à l’achat, mais aussi en location longue durée. Quels sont les tarifs de ces offres ?



A l’achat, le modèle de base est à 6 900 € auxquels il faut déduire les 900 € du bonus écologique accordé par l’Etat. En location longue durée (LLD), il est disponible à partir de 19,99 €/mois sur 48 mois avec un apport au départ de 2 641 €. Mais, outre le modèle de base, nous proposons 6 kits de personnalisation qui rencontrent un beau succès. Nous avons ainsi My Ami avec 4 couleurs au choix (Orange, Blue, Khaki et Grey), livrée avec un pack comportant des enjoliveurs de roues, des stickers de custode et des accessoires qui vont à l’intérieur du véhicule. Nous proposons aussi la My Ami Pop qui se distingue par une calandre différente, des sur-pare-chocs à l’avant et un petit aileron à l’arrière pour donner un petit effet Sport. Enfin, la My Ami Vibe marquée par un style plus SUV avec des barres de toit et des autocollants spécifiques. Jusqu’à présent, nous avons essentiellement vendu des modèles personnalisés et je pense que le cœur de marché est là.



Une alternative sûre et confortable aux scooters et trottinettes







Quelles sont les cibles de clientèle que vous visez en priorité ?



Les premiers retours montrent que nous adressons principalement soit aux très jeunes, de 14 à 18 ans avant qu’ils aient le permis, soit à des personnes, essentiellement de 50 à 70 ans, qui vont utiliser l’Ami comme deuxième véhicule pour circuler facilement en ville. Pour les parents qui ne souhaitent pas que leurs enfants circulent en deux-roues, la Citroën Ami offre avant tout davantage de sécurité mais aussi plus de confort avec un véhicule étanche et chauffé lorsque c’est nécessaire.



La Citroën AMI – 100 ëlectric vient compléter l’offre de Darty en matière de mobilité urbaine. Quels sont les produits qui chez Darty marchent le mieux ?



Le produit phare, c’est la trottinette électrique avec des marques comme Xiaomi qui chez nous représente une grosse part de marché. Nous sommes aussi sur le vélo électrique mais les VAE sont encore aujourd’hui essentiellement vendus en volume sur des magasins spécialisés dans le cycle. Pour les vélos, la clientèle va encore plus naturellement chez les vendeurs de deux-roues, tandis que pour la trottinette elle vient en force chez Darty.



Ce secteur est en pleine progression. Constitue-t-il un axe majeur de votre développement futur ?



Nous comptons effectivement être très présents sur ce marché en pleine expansion. La commercialisation de la Citroën Ami en est la preuve. Même si nous ne nous sommes pas fixés d’objectif en termes de vente, les premiers retours sont excellents. En moins d’une semaine depuis que nous l’exposons dans le magasin, nous en avons déjà vendus plus d’une dizaine. Des clients qui ont parfois réalisé des achats d’impulsion car au départ ils venaient chez nous pour voir d’autres produits. Des clients comme ce grand père qui pensait à ses petits-enfants et a eu un coup de foudre pour cette Ami dont il a commandé un exemplaire pour leur offrir pour leur anniversaire.





Bonjour je suis intéressé mais je suis belge comment procéder pour l’obtenir merci pour l’info.pm Bonjour,

contactez Citroën directement en Belgique.

https://www.citroen.be/fr/vehicules-neufs/vehicules-electriques/citroen-ami-100-electric.html

Cordialement. Je suis allé la voir au Darty de Montpellier (Odysseum), en vrai elle est mignone, l’habitabilité est extraordinairement grande (la baie vitrée au toit ne commence qu’à notre aplomb lorsque l’on est installé dans cette Ami, laissant devant soit un angle de vue incroyable, seul bémol, il n’y a pas de pare soleil ni de rétroviseur interne). Durant ma visite, les personnes agés semblées très interessées. Je trouve que ce partenariat (Citroën/Darty-Fnac est intéressante (on a plus tendance à ce balader dans ce type de magasins que dans les concessessionnaires) et donc donne une meilleur visibilité aux passants.

Sinon, je trouve bizarre qu’il a pas eu encore de test auprès des médias automobiles ! ou publicités.



