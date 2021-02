L’autopartage de voitures électriques de Volkswagen arrive à Hambourg













autopartage WeShare arrive enfin à Hambourg. Il s’agit de la deuxième ville allemande à recevoir le dispositif, après Berlin en 2019.



2.300 voitures électriques



Le réseau des utilisateurs du service d’autopartage WeShare compte 100.000 inscrits qui disposent à Berlin d’une flotte de 1.500 voitures électriques composée de Volkswagen e-Golf et d’ID.3. La nouvelle compacte a été intégrée dès fin novembre dernier. La moitié des adhérents berlinois utilisent un véhicule WeShare au moins une fois par mois. Le système imaginé par le constructeur allemand sera bientôt opérationnel à Hambourg. Il devrait démarrer ce jeudi 25 février 2021. Le nouveau parc comprendra 800 ID.3. Le service devrait s’étendre ensuite à d’autres villes européennes. Les voitures seront rechargées avec une électricité d’origine renouvelable.







Baisse de 50% de l’activité en mars 2020



Le coronavirus n’a pas seulement ralenti le déroulement de la feuille de route WeShare. Il a aussi joué sur le nombre d’utilisations des voitures électriques à Berlin. Volkswagen rapporte une baisse de 50% des locations en mars 2020. Le 18 de ce même mois, lors d’une allocution télévisée, la chancelière allemande, Angela Merkel, avait exhorté les citoyens outre-Rhin à rester chez eux. Le constructeur avait alors décidé de faciliter le travail des personnels soignants en leur mettant à disposition les véhicules électriques du service. Environ 25.000 utilisations ont été enregistrées dans ce cadre. Cette mesure populaire explique un doublement de la clientèle entre cette période et la fin de l’année dernière. Avec un an de retard, du fait de la pandémie de la Covid-19, le service d’arrive enfin à Hambourg. Il s’agit de la deuxième ville allemande à recevoir le dispositif, aprèsen 2019.Le réseau des utilisateurs du service d’autopartagecompte 100.000 inscrits qui disposent àd’une flotte de 1.500composée dee-Golf et d’ID.3. La nouvelle compacte a été intégrée dès fin novembre dernier. La moitié des adhérents berlinois utilisent un véhiculeau moins une fois par mois. Le système imaginé par le constructeur allemand sera bientôt opérationnel à. Il devrait démarrer ce jeudi 25 février 2021. Le nouveau parc comprendra 800 ID.3. Le service devrait s’étendre ensuite à d’autres villes européennes. Lesseront rechargées avec une électricité d’origine renouvelable.Le coronavirus n’a pas seulement ralenti le déroulement de la feuille de route. Il a aussi joué sur le nombre d’utilisations desrapporte une baisse de 50% des locations en mars 2020. Le 18 de ce même mois, lors d’une allocution télévisée, la chancelière allemande, Angela Merkel, avait exhorté les citoyens outre-Rhin à rester chez eux. Le constructeur avait alors décidé de faciliter le travail des personnels soignants en leur mettant à disposition lesdu service. Environ 25.000 utilisations ont été enregistrées dans ce cadre. Cette mesure populaire explique un doublement de la clientèle entre cette période et la fin de l’année dernière.









