Kia : une part de marché record en Europe en 2020 et une progression substantielle des ventes de véhicules électriques

Avec 416 715 véhicules Kia vendus en Europe en 2020, Kia enregistre sa part de marché annuelle la plus élevée de son histoire



En 2020, selon les données publiées par l’Association Européenne des Constructeurs Automobiles (ACEA), Kia a vu sa part de marché européenne grimper de 3,2% à 3,5% au cours de l’année.

En Europe, si les ventes annuelles totales de Kia ont chuté de 17% à 416 715 unités, en raison des conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, la marque a été moins impactée que le marché européen dans son ensemble, qui a reculé de 24,3% en glissement annuel.





Plus d’un quart des ventes de Kia en Europe réalisées grâce aux modèles hybrides et 100% électriques



Les derniers chiffres de ventes illustrent également l’importance croissante de la gamme électrifiée de Kia sur un marché européen en pleine mutation. Malgré le ralentissement général du marché, les motorisations hybrides et électriques demeurent ainsi un moteur de croissance clé pour Kia.

En Europe, en 2020, Kia a vendu pour la première fois plus de 100 000 véhicules électrifiés, ces derniers représentaient ainsi 25,5% des ventes de Kia – soit plus d’un modèle vendu sur 4.







Les ventes totales de véhicules hybrides, hybrides rechargeables et 100% électriques de la marque ont bondi de 66 386 à 106 466 unités (+60,4%) en 2020 (hors modèles hybrides légers).



La gamme Niro, offrant des versions hybride, hybride rechargeable et 100% électrique, est restée la gamme de modèles électrifiés la plus vendue de la marque. Elle est également devenue la 2ème gamme la plus vendue de la marque, avec un total de 77 498 unités (+34,7% par rapport à 2019). Le Niro Hybride s’est écoulé à 32 384 unités tandis que les ventes du Kia Niro Hybride Rechargeable (14 082 unités, +38,8%) et du Kia e-Niro 100% électrique (31 032 unités, +213,5%) ont enregistré une nette progression.



Les ventes du Kia e-Soul 100% électrique ont également poursuivi leur tendance à la hausse, avec un total de 7 999 unités vendues, soit une augmentation de 147,5% en glissement annuel.



Le lancement de versions hybrides rechargeables de la Kia Ceed SW et du Kia XCeed a également stimulé les ventes de véhicules électrifiés, qui ont atteint 14 511 unités en chiffres combinés en 2020.



La gamme Ceed, championne des ventes de Kia en Europe



Malgré les conséquences de la pandémie, 2020 a vu les ventes européennes de la gamme Ceed augmenter de 4,1% à 114 759 unités (contre 110 201 unités en 2019).

L’intérêt grandissant des clients pour cette gamme Ceed redynamisée fait suite au lancement des nouvelles versions hybrides rechargeables de la Kia Ceed SW et du Kia XCeed. Le crossover compact XCeed a été lancé fin 2019 et constitue déjà le modèle le plus apprécié de la gamme Ceed, avec 43 880 unités vendues en 2020. La berline 5 portes Ceed et la Ceed SW se sont respectivement écoulées à 25 809 et 30 116 unités, tandis que le Shooting Brake ProCeed s’est vendu à 14 954 unités.

Le SUV Kia Sportage conserve sa position de troisième modèle Kia le plus vendu en Europe, avec 70 344 unités. Le crossover du segment B Kia Stonic s’est écoulé, quant à lui, à 51 322 unités, tandis que la citadine Kia Picanto se classe en cinquième position des ventes de la marque avec 48 213 unités.





Une nouvelle marque synonyme de transformation pour Kia en 2021



Nous l’évoquions dans notre article du 15 janvier (nouveau logo et sa nouvelle signature de marque, qui reflètent clairement son ambition d’occuper à l’avenir une position de leader sur le marché de la mobilité.



D’ici à 2027, Kia lancera 7 véhicules 100% électriques (BEV) dédiés sur plusieurs segments. Reposant sur la nouvelle plate-forme internationale modulaire électrique (E-GMP) de Hyundai Motor Group, ces modèles intégreront des technologies de pointe destinées à leur garantir une excellente autonomie et un temps de recharge ultra rapide.

Le premier modèle de la nouvelle génération de véhicules électriques dédiés de Kia sera dévoilé au premier trimestre 2021. Reposant sur la nouvelle technologie de la plate-forme E-GMP, ce véhicule électrique dédié arborera un design typique d’un crossover, tout en offrant une autonomie de plus de 500 kilomètres et un temps de recharge ultra rapide inférieur à 20 minutes. Il sera également le premier modèle Kia au niveau mondial à bénéficier du nouveau logo de la marque.

