Kia se forge une nouvelle image pour la mobilité durable

véhicules électriques et des services de mobilité innovants, le constructeur coréen a fait le choix symbolique de modifier son nom. Rien de révolutionnaire pour les clients qui le remarqueront à peine, si ce n’est au niveau du graphisme du logo : Kia Motors Corporation devient tout simple Kia. Mais pour la marque qui a célébré l’événement il y a quelque jour dans le ciel de Incheon avec un spectacle pyrotechnique animé par plus de 300 drones, il s’agit d’un véritable renouveau.



Un voyage audacieux fait d’inspiration



« Nous nous engageons aujourd’hui dans un nouveau voyage audacieux et fait d’inspiration », a ainsi indiqué ce matin, Ho Sung Song, PDG de l’entreprise, en ouverture de sa prise de parole diffusée mondialement via Youtube. Le dirigeant a évoqué une « transformation totale pour l’avenir ». Cette dernière est portée en particulier par l’image que le constructeur renvoie aujourd’hui à ses salariés, ses clients et aux automobilistes qui n’ont jamais roulé dans ses modèles. Le renouveau s’articule en 5 points, a énuméré le patron de Kia : « un nouvel objectif pour la marque, une nouvelle mission d’entreprise, une nouvelle orientation commerciale, une nouvelle philosophie de design, une nouvelle culture de travail qui valorise nos employés et place nos clients au cœur de nos discussions et de nos actions ».







7 nouveaux VE à horizon 2027



En s’affranchissant de son « modèle commercial traditionnel axé sur la fabrication », Kia cherche à s’étendre « à des domaines commerciaux nouveaux et émergents ». Cette conversion se traduira par la création de « produits et services de mobilité innovants qui répondent aux besoins des clients », a souligné Ho Sung Song. Conformément à son programme « Clean Mobility », Kia a établi une feuille de route qui doit servir son ambition de devenir une marque leader sur le marché de la mobilité électrique. D’ici 2027, ce sont 7 modèles de véhicules électriques qui devraient être lancés. Afin de répondre aux exigences environnementales de plus en plus reprises par les citoyens du monde entier, le constructeur mise sur « une fabrication durable par l’utilisation d’énergie propre et de matériaux recyclables ».



Kia Vision Square



Parmi les originalités incluses dans le renouveau de la marque coréenne, l’espace baptisé « Kia Vision Square » qui a été créé afin que les bonnes idées des employés et des clients en matière de mobilité puissent se développer. Responsable de l’expérience marque et clients, Artur Martins a présenté ce courant qui pose une étape dans la déjà longue histoire du constructeur. La nouvelle direction prise par Kia ne rejette pas le passé. Au contraire, elle s’en nourrit, et notamment du souvenir que la marque est née en 1945 comme fabricant de vélos. L’objectif intemporel du groupe demeure d’offrir, à tous, les moyens et solutions « pour se déplacer d’un endroit à un autre », afin de « combler les distances physiques et émotionnelles ». Artur Martins souligne : « Le mouvement a toujours été au cœur de notre marque, et la mobilité des personnes au cœur de notre activité ». Le mouvement, étendu à l’échelle des grandes migrations des peuples dans l’histoire de l’humanité, est valorisé par Kia comme une source inépuisable d’inspiration.







Visite du centre du design



La présentation ce matin de la nouvelle direction de Kia s’est prolongée par une visite virtuelle du centre du design, guidée par son responsable Karim Habib. « C’est ici que nos idées et nos designs sont cultivés pour devenir réalité », a-t-il commenté. Chez les constructeurs, il y a souvent un décalage important entre l’inspiration des designers, qui se traduit régulièrement à travers des concepts sans lendemain, et les modèles proposés à la clientèle. « Les idées de nos designers et l’objectif de la marque sont plus que jamais liés », assure au contraire Karim Habib. Une position qu’il justifie par l’envie de « réaliser des produits attrayants et des voitures passionnantes ».



Lien émotionnel



Ressentant certainement que les jeunes générations ont tendance à s’écarter de l’automobile, Kia espère susciter « un lien émotionnel avec les produits » de sa marque. Le centre du design travaille tout particulièrement ce sujet. Karim Habib évoque « une joie exaltante » en découvrant une voiture, et même « un sentiment de calme rassurant en entrant dans une concession Kia ». D’où l’idée de « créer des véhicules électriques originaux, inventifs et passionnants », traduit le guide, annonçant qu’ils porteront des noms simples de EV1 à EV9. Des offres flexibles en utilitaires seront proposées aux clients particuliers et professionnels. Rassemblés en une catégorie baptisée « PBV » - à comprendre comme des « véhicules à usage spécial » -, ils prendront la forme d’un engin autonome ultra-compact, d’un petit transporteur urbain individuel, d’une fourgonnette de taille moyenne, ou, au contraire, plus imposant pour les services de logistique. 