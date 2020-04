Kia poursuit sa stratégie d’électrification













Lancement du Kia Sorento hybride rechargeable



Nous vous avions parlé en février du futur lancement du nouveau SUV de la marque à adopter la nouvelle plateforme de Kia lors de son lancement en production, prévu plus tard cette année. Caractérisée par une structure de compartiment moteur compacte, des porte-à-faux plus courts et un empattement allongé, cette plateforme contribue à conférer au véhicule un nouveau design élégant et une posture affirmée, ainsi qu’un confort et un comportement de conduite optimisés.

Le nouveau Sorento a gagné 10 mm en longueur par rapport à son prédécesseur pour atteindre 4 810 mm, tandis que son empattement s’est allongé de 35 mm pour atteindre 2 815 mm.







Pour la Corée du Sud, l’Europe et l’Amérique du Nord, cette plateforme est intelligemment conçue et aménagée pour accueillir la nouvelle motorisation hybride, dont la batterie est implantée sous l’habitacle, sans impact sur l’habitabilité ni sur le volume du coffre. C’est la première fois qu’un groupe propulseur électrifié est introduit dans la gamme Sorento. Ce dernier se compose d’un moteur 1.6 T-GDi de 180 ch, d’un moteur électrique de 44,2 kW et d’une batterie lithium-ion polymère d’1,49 kWh. Le moteur thermique et le moteur électrique développent une puissance combinée de 230 ch, pour un couple de 350 Nm.

Les clients coréens et européens du nouveau Sorento pourront également opter pour le nouveau bloc Diesel CRDi quatre cylindres de 2.2 l, développant une puissance de 202 ch, pour un couple de 440 Nm (indisponible en France). Ce dernier est couplé à la nouvelle transmission à double embrayage multidisque humide à 8 rapports (DCT8).

D’autres motorisations feront leur apparition, dont un puissant groupe propulseur hybride rechargeable. En France, le nouveau Sorento sera uniquement proposé avec cette motorisation au second semestre 2020 et il faudra encore un peu patienter pour connaître les prix de ce nouveau véhicule.





Une nouvelle récompense et une nouvelle version pour le Kia XCeed







Le crossover compact Kia XCeed a décroché un prix Red Dot 2020, qui récompense son design. Avec cette distinction obtenue dans la catégorie « Design Produit », ce sont désormais les quatre modèles de la gamme Ceed qui sont détenteurs d’un prix de design Red Dot.

Le Kia XCeed est le nouveau crossover compact (CUV) de Kia.

Ce véhicule a été conçu exclusivement pour les clients européens au bureau de style européen de la marque, situé à Francfort, en Allemagne. Il a été commercialisé en Europe au deuxième semestre 2019, et s’est aujourd’hui écoulé à plus de 20 000 exemplaires. Une nouvelle version électrifiée de ce modèle, le XCeed Hybride Rechargeable, sera commercialisée en France en mai 2020.





La mise en place du Plan S de Kia s’accompagne de plusieurs nominations



La stratégie baptisée

D’ici à fin 2025, Kia envisage de proposer une gamme complète de 11 véhicules électriques à batterie. Avec ces modèles, Kia entend atteindre une part de marché de 6,6 % sur le marché mondial des véhicules électriques (hors Chine) et porter la part des véhicules écoresponsables dans son chiffre d’affaires total à 25 %.



3 nominations ont ainsi eu lieu début avril 2020 :



• Kia Motors Corporation nomme Ho-Sung SONG au poste de Président











Ho-Sung SONG est nommé Président au sein de Kia Motors Corporation et assurera l’avancement de la stratégie du constructeur baptisée « Plan S », à moyen et long termes. La vaste expérience acquise par Ho-Sung SONG au sein de la chaîne de valeur automobile, et son expertise dans les opérations à l’étranger, devraient faciliter la transition du constructeur vers ses activités futures — les véhicules électriques et les solutions de mobilité.







• Kia Motors Europe nomme Won-Jeong JEONG au poste de Président











Won-Jeong JEONG est nommé Président au sein de Kia Motors Europe, avec pour mission de superviser les activités européennes de la marque.

Dans ses nouvelles attributions, Won-Jeong JEONG sera chargé du lancement de la nouvelle identité de la marque Kia en Europe, et ainsi de faire évoluer son image en vue de s’imposer comme un leader de l’électrification, notamment auprès des clients de la génération du millénaire et de la génération Z.



























• Kia Motors Corporation nomme Jochen Paesen au poste de Vice-Président du Design Intérieur















Jochen Paesen sera en charge du développement du futur design intérieur de la marque. Il aura notamment pour mission de définir le design intérieur d’une gamme de futurs modèles électriques et électrifiés.































