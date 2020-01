Kia, une stratégie de plus en plus tournée vers l’électrique









« Plan S », sa stratégie à moyen et long terme visant à asseoir progressivement sa position de leadership sur le marché automobile de demain, notamment en termes d’électrification, de services de mobilité et d’autonomie. Pour le Président et CEO de Kia Motors Han-woo Park : « L’industrie automobile connaissant actuellement d’importantes mutations, il est aujourd’hui temps pour Kia Motors d’opérer une transformation radicale. Le Plan S est une feuille de route audacieuse et ambitieuse sous-tendant la future transition de Kia et reposant sur deux axes : les véhicules électriques et les solutions de mobilité. »

Conformément aux objectifs stratégiques de ce plan, Kia s’efforcera dans les prochaines années de favoriser la généralisation des véhicules électriques et de développer les services de mobilités basés sur les véhicules électriques et autonomes. Déjà bien présent sur le marché des véhicules électriques avec le Kia e-Niro et le Kia e-Soul, le constructeur coréen compte renforcer son leadership en lançant des modèles de véhicules électriques innovants, offrant un attrait produit différencié, notamment un design, une expérience utilisateur et une qualité propre.





Une gamme de 11 véhicules électriques d’ici 2025



D’ici à 2025, Kia a la volonté de constituer une gamme complète de 11 véhicules électriques, en ajoutant au fil du temps de nouveaux modèles à sa gamme existante, notamment des véhicules de tourisme, des SUV et des véhicules multi-usages (MPV) à compter de 2022. L’entreprise favorisera notamment le développement du segment des véhicules électriques en Corée du Sud, en Amérique du Nord, en Europe ainsi que sur d’autres marchés développés qui sont soumis à des normes antipollution très strictes. L’objectif est de voir les ventes de véhicules électriques représenter en 2025 environ 20% des ventes totales de Kia sur l’ensemble de ces marchés.

L’enrichissement de la gamme de véhicules électriques de Kia débutera dès 2021 avec le lancement d’un premier modèle reposant sur une plateforme exclusive, spécialement conçue pour intégrer le groupe propulseur et les technologies de pointe de ce véhicule. Un modèle qui proposera un design de crossover à mi-chemin entre le véhicule de tourisme et le SUV, une expérience utilisateur futuriste, une autonomie de plus de 500 kilomètres et un temps de charge ultra rapide de 20 minutes.







Des services de mobilité basés sur les véhicules électriques



Le Plan S de Kia prévoit également une diversification des activités du constructeur reposant sur une offre de services de mobilité écoresponsables axés sur la conduite électrique et autonomes dans les plus grandes villes du monde. Ainsi, dans les métropoles qui s’attaquent activement au changement climatique et favorisent la généralisation des véhicules électriques, Kia collaborera avec des partenaires locaux pour créer des plateformes de mobilité intégrant des stations de charge pour véhicules électriques, des centres de maintenance automobile et divers services de commodités.

Ces plateformes de mobilité seront notamment utilisées comme stations de transfert entre les véhicules électriques et les véhicules à moteur à combustion interne, ces derniers ne pouvant plus accéder à certaines zones urbaines en raison des réglementations environnementales. En utilisant différentes infrastructures telles des stations de charges et des services de commodités au sein de ces plateformes, Kia compte explorer de nouveaux « business models ». Sur le long terme, l’entreprise envisage aussi de mettre en service des robots-taxis autonomes et des navettes robotisées à la demande dans les centres urbains dotés de ces plateformes de mobilité.







Commentaires

KIA FERAIT BIEN DE COMMENCER A METTRE OU REMETTRE EN SERVICES SES BORNES DE RECHARGE DANS LES CONCESSIONS

CER IL SEMBLE QUE DES CONSINES SOIENT PASSEES POUR QU L ON NE PUISSE PLUS LES UTILISER

NIORT 79 inutilisable

Poitiers 86 Idem

Larochelle 17

Saintes 17 Idem

est ce une politique d’entreprise ? "Ainsi, dans les métropoles qui s’attaquent activement au changement climatique..." sont comme Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent... C’est de l’énergie(et du pognon) utilisée vainement(et de l’argent jeté par la fenêtre)!



Cette idéologie du RCA nous emmène tout droit à la catastrophe: non seulement on continuera de polluer l’environnement, mais beaucoup d’emplois disparaitront, le monde occidental sera en crise permanente!



Nos élus ne sont que des incompétents à la solde du pouvoir oligarchique, cela n’amène rien de bon pour le peuple... Bonjour,



