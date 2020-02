Kia Sorento : bientôt en hybride et hybride rechargeable ?

















Plateforme de nouvelle génération



Conçu et fabriqué pour relever tous les défis, la quatrième génération du célèbre SUV de Kia Motors Corporation est le dernier-né de la gamme redynamisée des SUV de la marque. Premier véhicule à reposer sur la plateforme nouvelle génération conçue pour les SUV compacts de Kia, le Sorento relève les standards du segment en matière de praticité, en proposant une habitabilité rivalisant avec celle de modèles de plus grands gabarits. Ce nouveau modèle marque également l’inauguration de la propulsion hybride dans la gamme Sorento.







Plus de 3 millions en 18 ans



Kia cible le marché mondial des SUV et a ainsi doté le nouveau Sorento de toute une série d’innovations, parmi lesquelles des systèmes d’aide à la conduite évolués et des équipements de connectivité et d’infodivertissement de pointe. Le Sorento, qui se veut un pilier de la gamme Kia à l’échelle internationale, s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires depuis son lancement en 2002. Le nouveau Kia Sorento sera dévoilé pour la première fois le 3 mars 2020.











Pour plus d'information



Kia Motors France



Immeuble H2O

2, Rue des Martinets CS20025

92500 Rueil-Malmaison Cedex



Site :



Kia Motors France
Immeuble H2O
2, Rue des Martinets CS20025
92500 Rueil-Malmaison Cedex
Site : http://www.kia.com/fr/









