Kia lance KiaCharge, la recharge en itinérance

Marque de mobilité d’envergure internationale



Kia Corporation a annoncé le 15 janvier dernier son entrée dans une nouvelle ère et sa transition du statut de constructeur vers celui d’une marque de mobilité d’envergure internationale. KiaCharge s’inscrit dans cette (r)évolution en permettant de faciliter encore davantage la mobilité électrifiée de ses clients. Car même si la recharge à domicile et/ou au bureau restent incontournables, la recharge en itinérance reste un point d’inquiétude pour nombre de conducteurs. L’existence de nombreux réseaux indépendants de charge, la nécessité - bien souvent - de posséder plusieurs cartes d’accès à la recharge, et les multiples factures émises par ces différents réseaux sont souvent un frein à la liberté de rouler en véhicule électrique rechargeable.



Simplifier la recharge en itinérance



Forte de ce constat, Kia s’est appuyée sur l’expertise de Digital Charging Solution (DCS) pour proposer KiaCharge à ses clients. Une solution de recharge en itinérance conçue pour être la plus simple possible avec :

- Une seule application pour localiser, vérifier la disponibilité des bornes en temps réel,

- Une seule carte pour activer la charge,

- Une seule facture mensuelle et un tableau de bord de suivi des consommations,

- L’accès à l’un des réseaux de recharge les plus vastes d’Europe avec plus de 200.000 bornes de recharge dont près de 21.000 en France.



Deux offres de recharge, sans engagement



Afin de répondre au mieux aux besoins de clients de véhicules électriques rechargeables, KiaCharge se décline en deux offres, sans engagement, disponibles dès à présent : KiaCharge Easy et KiaCharge Plus.







KiaCharge Easy



KiaCharge Easy est la solution idéale pour le client qui charge principalement à son domicile ou au bureau et qui ne charge que ponctuellement en itinérance. Cette offre donne la liberté d’un chargement occasionnel, en fonction de ses besoins, sans frais d’abonnement mensuel. Ce service est fourni de série pour tout achat d’une Kia neuve 100% électrique. La carte RFID d’activation de la charge et les frais d’activation sont intégralement gratuits. A la livraison de son véhicule, le client a juste besoin de créer son profil et d’activer le service depuis la plateforme KiaCharge.



KiaCharge Plus



KiaCharge Plus est un service unique. Cette offre est conçue pour tous ceux qui rechargent fréquemment leur véhicule sur les bornes publiques. L’abonnement mensuel à tarif très avantageux (5 €) est sans engagement, ni frais de résiliation. Les tarifs pratiqués sont 15% inférieurs à ceux de l’offre KiaCharge Easy, ce qui correspond à une remise d’environ 10% en moyenne sur la consommation d’énergie (hors réseau Ionity qui fera l’objet d’une tarification spécifique au printemps 2021).



Une flexibilité totale !



Les 2 formules KiaCharge ont la particularité d’être sans engagement ! Le contrat peut être résilié avec un mois de préavis à partir de la fin du mois en cours. Autre avantage pour l’utilisateur, il peut également passer d’une formule à l’autre à tout moment, sans aucun frais. Cela permettra à chacun d’évaluer sereinement l’offre qui lui correspond le mieux ou bien d’activer la tarification la plus avantageuse pour répondre à un besoin spécifique, comme par exemple durant les périodes de congé. La sélection de l’offre, l’activation du service et la création de l’espace personnel pour le suivi des factures et des consommations se feront directement depuis



Une application intuitive et ultra-complète



La simplicité de KiaCharge a été pensée jusque dans son application. Cette dernière répond ainsi à de hauts standards de qualité avec des informations en temps réel concernant la localisation, la disponibilité des bornes, les informations relatives aux types de charge possibles (puissance, prises), l’accessibilité, la tarification, le service client, etc. Le client peut déclencher/ arrêter la charge depuis l’application avec certains opérateurs compatibles. Aucune mauvaise surprise pour trouver la borne ciblée. Avec l’application, il est impossible de se tromper : seules les bornes compatibles avec le service KiaCharge sont visibles.







L’avantage d’une tarification particulièrement avantageuse



La tarification de KiaCharge est particulièrement compétitive, qu’il s’agisse de l’offre sans abonnement KiaCharge Easy ou avec abonnement KiaCharge Plus. Les clients apprécieront par ailleurs la possibilité de consulter les tarifs, en toute transparence, depuis l’application. Un accès à de grands réseaux de recharge, dont celui des super-chargeurs Ionity Le service KiaCharge permet bien évidemment d’accéder au réseau de super-chargeurs Ionity, dont Kia fait partie du consortium. Quelle que soit la formule choisie par le client, KiaCharge Easy ou KiaCharge Plus, aucune commission sur la charge ne sera prélevée sur le réseau Ionity, contrairement à d’autres opérateurs de cartes de recharge.



A noter



Bien que le réseau soit accessible aux clients Kia, la tarification spéciale de charge de Ionity, réservée aux clients de la marque Kia, n’est pas encore connue à ce jour. Elle le sera au printemps prochain et fera l’objet d’une communication spécifique de Kia France.



Dans le déploiement du nouveau « Plan S » de Kia



